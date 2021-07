Feira do libro de Rianxo o xoves

CULTURA. A Federación de Librarías vai facer a súa Feira do Libro 2021 en Rianxo entre os días 22 e 25 deste xullo. A alameda de Rianxo acollerá as oito librarías abrirán de 12.00 a 14.00 (ata as 14.30 na fin de semana) e de 18.30 a 22.30. O pregón darao Montse Fajardo, quen asinará exemplares de A vida incerta. Terán tamén encontros co público Arantza Portabales, José Carou, Fon, Denis Maza, Patricia Torrado, Lois Oreiro, Maite Mosconi, Xosé A. Perozo, Ángel Otero, Helena Villar, Juan Galán, Rena Ortega, Rober Cagiao e Ramón Torrado. (Torino). A cita conta con actividades ata o vindeiro domingo que van facer de Arteixo a capital galega dos libros nesta semana que remata o mes. REDACCIÓN