Feminismo, España y Maradona

Buenos Aires. "Pobre de quien ni siquiera se haga una pregunta ante el dolor del pueblo" es una frase de uno de los artículos que leí estos días sobre el feminismo y Maradona.

En España el 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Argentina, no. Pero, ¡si es Internacional!. Sí, pero no. Pandemias aparte no es un día de lucha, no da ni para publicar una historia o cambiar la imagen del was. En España molestó que se le llorase a Maradona. Él, justamente él; el ser que vi retratado con más odio en los últimos tiempos, se le ocurre morir ese día.

Que el feminismo en Argentina llorase también a Maradona, fue aún más difícil de entender y se pasó por alto. Quedémonos con el país que está generando los movimientos feministas actuales más internacionales, aunque no sepamos que es Argentina.

Los grandes del fútbol dijeron en declaraciones entrecortadas por sollozos que con Maradona se murió el Fútbol; yo creo que ojalá el feminismo pudiera llorar que con Maradona se terminase lo que representa, el Patriarcado, o aunque sea el Maltrato a la mujer, daaale. Pero no, la lucha sigue siendo cruel y es mucha. Se siguen agitando pañuelos, se siguen calentando motores, la ley del aborto se está debatiendo nuevamente en el Congreso. Las mujeres de las villas serán el colectivo más beneficiado. Las villas generan por naturaleza machos como Maradona, pero no todos son capaces de generar organización social y política en las villas. Ahí donde los colectivos de mujeres también lo lloran.

A muy pocas personas vi estos días preguntarse por qué la muerte de Diego Armando Maradona puede llegar a causar tanto dolor en un pueblo. Todo el mundo lo tiene clarísimo, nadie se pregunta porqué las Madres de Plaza Mayo le pidieron al presidente que le tendiese su pañuelo sobre el ataúd, por qué su hija le escribió una carta que ningún periodista pudo leer de un tirón (sí, la misma hija que lo denunció por maltratar a su madre, como tiene que ser), por qué Silvio Rodríguez le dió una canción, por qué volvieron a hablar los muertos del mundo que lo conocieron, por qué se le quiso en Palestina, Cuba, Brasil, Bolivia, Venezuela... ¿Entonces? Por qué todo queda anulado para que salgan únicamente los más terribles desprecios desde España. Supongo que algo tienen que ver los telediarios y anarrosismos que nos lo presentaron en las peores de sus versiones, el malhablado, el machista, el futbolero, ahora su trabajo lo hacen las redes sociales, curiosamente se olvidaron del resto, pero tampoco nadie pregunta. Entonces, yo estaba ahí; y cuando murió, aquí. Ese era el Maradona que yo conocía cuando llegué. Hace unos años empecé a intuír algo raro, cuando Alejandro Dolina, rabioso, defendía a Maradona ante un oyente que lo desacreditaba porque decía palabras mal sonantes, porque era un negro de mierda. En cinco minutos hizo una de las mejores definiciones de lo que yo creí que era racismo y ahora sé que también, o sobre todo, es odio de clase.

Lo recordé cuando empecé a ver las primeras noticias de la muerte. No llegué a enganchar el desconcierto inicial, la ciudad estuvo como suspendida en lo atónito hasta las 10 de la noche, que surgió un estruendo de aplausos y su nombre gritado al cielo.

Teléfono en mano, empezaban a subir las cifras en los circulitos rojos del was. Supe que en unos barrios se le cantó, en otros se le aplaudió y en todos se le lloró. Y quien no quiso sumarse a ese torrente de tristeza colectiva, hizo un respetuoso silencio ante el dolor del otro. Esta ciudad, igual que tiene el don de poder desplegar mareas de pañuelos blancos, o verdes, en un plis plas, también lo tiene para hacer que todes puedan llorar por algo cuando lloran a Maradona, y que quien no quiere, con todo su derecho, no lo haga.

Sin embargo, no creo que aquí las mujeres se olvidasen de esa suciedad como la llamó Galeano, que lo hacía más Dios porque era humano. Creo que el dolor por todo lo otro era mayor. Se le comparó, y no pocas veces, con Evita, mancha incluida, y eso aquí para la izquierda, la clase trabajadora y para los que no llegan a tener ni la categoría de clase, es decir mucho. Y su suciedad, en su caso muy de no clase también, está socialmente condenada, en ningún modo está justificada, las argentinas no están olvidando, solo que el contexto es mucho más ámplio, es como si se pudiera llorar eso también. Aunque para llorar, la opinión de alguno de los periodistas que sigo en España cuando al sumar cinco más cinco le daban 3.

Yo me la pasé llorando con cada artículo, post, twit, que iba leyendo sin entender bien qué pasaba y qué me pasaba. Tres días después de estupefacción, y bien deconstruida, me di cuenta que no lloraba a Maradona, lloraba el no haber entendido todo esto muchos años antes.

Leí, leí mucho, de ahí y de aquí y hablé con mucha gente. Quería entender por qué, salvando honrosas excepciones, se escribía con tanto odio, con tanta irrespetuosidad de alguien tan ajeno a sus vidas. Realmente daba miedo, por qué voces (públicas y privadas) de ahí,que tengo en tanta consideración, se parecían tanto a las de la extrema derecha de aquí; los mismos argumentos, la misma saña, el mismo juicio moral.

Me retumbó en el recuerdo la frase de nuestro rey ex-campechano ordenándole callar a Chávez. La superioridad colonial, no la advertí en lo que dijo el feminismo (coincido en mucho del discurso), sino en lo que no se dijo. Pero, sobre todo, en la rabia y el desprecio puestos en palabras. La pobreza del que ni siquiera se hace una pregunta ante el dolor de un pueblo y, en España, se hicieron muy pocas preguntas, se ve que se sabe todo.

El discurso en su monovisión destiló odio, del más profundo y secular. No hubiera pasado lo mismo si fuese una estrella del fútbol del hemisferio norte, la carnaza no era la misma. Fue la Corona dando instrucciones a la colonia, el odio de clase de aquí se reflejó, como una proyección sobredimensionada en el odio a todo un país, a un continente, ahí.

Ese no preguntarse por el dolor ajeno, como si el pueblo fuese afición futbolera machista per se, dejó fuera a un sector de la sociedad que de algún modo se vio representada en su rebeldía ante el poder, cuando hablaba, cuando jugaba, cuando simpatizaba con los líderes de izquierda de América; cuando le mete dos goles al imperialismo inglés y condenó al mundo a tener que recordarlos, o cuando reivindicaba su origen villero. Demasiada gente.

En España, no se tiene ni idea de lo que es una villa aunque se crea que sí, no interesa porque no forma parte de la vida, así es la cosa. Como tampoco se usa la palabra pueblo, porque suena marxista, zurdo, cubano o chileno y en España hay cosas que ya se superaron. Pues menos mal. Será por eso que se permite ser el país con mayor número de víctimas de lesa humanidad de Europa y que no se recoja en los libros de texto. Pero gracias a los discursos feministas, enarbolados desde España, tanto por hombres como por mujeres, supimos de la vergüenza de llorarle a Maradona y ser feminista. Quizá todo tenga que ver con que ahí soy súbdita y aquí ciudadana, con que los crímenes del fascismo se juzgan aquí y no ahí. No sé, a mi preguntas me sobran.

El feminismo de cancelación de cualquier tipo, género, ideología, religión... es excluyente y condenatorio. Al igual que la revolución tiene que ser feminista o no será, el feminismo también tiene que ser de izquierda, o no será. Lo contrario no suma, resta. Para el complejo de superioridad monárquico suele ir bien una buena república, pero contra la xenofobia que lleva cada uno dentro solo sirve saber reconocerla para poder ponerle cura.

MAFALDA BARCIELA