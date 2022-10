Fernando Romay convidado de luxo na noite de “Land Rober”

O ‘Land Rober Tunai Show’ recibe este xoves un dos grandes, e nunca mellor dito, porque vén pintar a mona o exxogador de baloncesto Fernando Romay, que será posto a proba co público nun show de parecidos razoables. A que famosos se parecerán os seguidores do programa?

Chegan ademais novas aventuras da familia de mariscadores máis divertida e cunha nova inesperada: Josiño vende a casa. E algo lle pasa tamén a Dosinda. Desta vez, a cousa ten que ver coa súa nai. Por se fose pouco, volve un dos xogos máis queridos do programa, volven os Casquetes. Todo isto e moito máis, esta noite no ‘Land Rober’, co humor de Roberto Vilar, Eva Iglesias, Miguel Canalejo e José Baño.

A REVISTA. Entre os focos de atención estará hoxe a Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, onde este xoves se retoma o xuízo do Alvia coa declaración do exdirector de Seguridade de ADIF Andrés Cortabitarte, imputado xunto a maquinista polo accidente de Angrois.

O programa presentado por Loly Gómez tamén falará dos 30 anos de historia de ‘Luar’, o programa de entretemento máis lonxevo da televisión española, que se fixeron o pasado 30 de setembro. Para isto, como non podía ser doutro xeito, ‘A Revista’ contará coa presenza do seu presentador desde o inicio, Xosé Ramón Gayoso; de Sonia López, que o acompañou durante algunhas temporadas, e da bailarina Silvana Sestelo.

Ademais, o programa establecerá conexión co doutor Manuel Viso para repasar a actualidade no ámbito da saúde, e contará cunha mesa de sucesos en que participarán, como é habitual, a xornalista Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega.

ZIGZAG. O espazo ofrece hoxe unha entrevista coa académica Ana Boullón, coordinadora da VII Xornada de Onomástica Galega, que, organizada pola Real Academia Galega, se celebra o vindeiro sábado no Museo de Pontevedra. Nesta ocasión, a temática que centrará o debate é a relación entre os nomes propios que se utilizan na literatura galega. A xornada contará coa participación de persoal investigador e creadoras literarias para facer un repaso da traxectoria neste marco desde a literatura medieval ata a moderna.

Por outro lado, o programa cultural da G2 achegarase ás últimas propostas da cantante viguesa Dani, unha das artistas máis prometedoras do indie nacional. Esta compositora e intérprete transita polas sendas máis aveludadas do pop contemporáneo, fusionando o pasado de cantantes como Jeanette ou Jane Birkin cunha produción moderna. Esta amalgama sonora brillou en ‘Veinte’, o seu aclamado álbum debut, e tamén en ‘Posdata’, o seu próximo álbum, que sairá á luz este outono.

Ademais, no ‘Zigzag’ deste xoves farase un resume do que deu de si a décimo novena edición de Curtocircuíto, o festival internacional de cine de Santiago de Compostela, e achegaráselles aos espectadores as citas máis importantes que están por vir no FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo, o certame escénico de referencia en Galicia, que continúa xa coa súa trinta e unha edición ata o vindeiro 31 de outubro próximo.