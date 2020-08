Festival Groba de Ponteareas, un adeus con ‘Intres boleses’

O Auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas (Pontevedra) foi un espazo moi especial na noite de antone cando tivo lugar o concerto de clausura do VIII Festival Groba, unha das citas estrela do mapa galego da música de cámara.

Alí, o percorrido pola beleza desa música tivo como guías a Esteban Batallán (trompeta) e Orquestra de Cámara Galega (OCG) baixo a dirección de Rogelio Groba Otero.

Dese xeito, rematouse a VIII edición do Festival Groba cumprindo todos os obxetivos a pesar do extraño momento que vivimos e un ano máis, día tras día o Auditorio Municipal de Ponteareas facíase pequeno ante un público cada vez máis numeroso, proba de que a cultura, ainda que algúns as veces esquezan ese detalle, mantén boa audiencia.

Todas as medidas sanitarias deste festival de verán foron respetadas, tanto polo equipo artístico como por todo o resto de personal que estivo implicado nunha edición especial, na que tiveron moi presente as normas establecidas.

O concerto de clausura foi interpretado como é habitual, pola Orquestra de Cámara Galega, baixo a dirección de Rogelio Groba Otero, quen ademáis leva a dirección artística desde a primeira edición do Festival Groba no 2013.

O programa incluíu obras de Edward Grieg, Leos Janacek e do mestre Rogelio Groba. Do noso compositor galego foron elexidas dúas obras. A primeira delas foi Intres boleses, obra composta e estreada no 1978 pola que recibiu o Premio da Crítica Galega.

Esta obra é unha suite que compón nun estilo que o mesmo autor denomina in modo antico.

A otra peza elexida para terminar o concerto e o Festival Groba foi un concerto para trompeta e orquestra de cámara, o Concertino Rococó, que foi interpretada polo gran trompetista galego, un solista da recoñecida Sinfónica de Chicago, e supuxo a estrea absoluta desta obra que quedará para sempre na memoria colectiva como unha obra máis do mestre Groba estreada en Ponteareas por intérpretes galegos.

Desde a organización, queren agradecer “a colaboración a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra e moi especialmente ao Concello de Ponteareas”, sinalan na súa nota de prensa.

E engaden: “Seguiremos traballando continuar mantendo o nome de Ponteareas, Pontevedra e Galicia como punto de referencia da música de cámara desde o máis alto nivel internacional. Desexamos que todo fora do voso gusto e disfrutárades tanto como nós nesta semana na que a música, Ponteareas e Galicia enteira son as verdadeiras protagonistas do Festival Groba”.

Hai que lembrar que o evento tino nesta edición outros concertos salientables, como o da xornada inaugural o pasado día 15 con Kyoungmin Park, viola; Laura Lorenzo, frauta; Alba Reirís, cello; Rogelio Groba Otero, concertino/director e a Orquestra de Cámara Galega.

Ou ben a do 16, con Anastasia Kobekina, cello, nun recital adicado a Clara Groba, in memoriam; e xa no día 17 , estiveron Gema Arias, Laura Lorenzo, Pablo Vidal, Kyoungmin Park, Kobekina e Josef Spacek, Federico Colli.

Nos días 18 e 19 escoitouse música clásica levada ata alí por Kyoungmin Park, Damián Hernández, Spacek, Kobekina, e Colli. No 20, a OCG tivo preto a Spyros Fakiolas, clarinete; Elisa D’Auria, piano; Del Rio, soprano; e como é habitual a Rogelio Groba Otero artellando a maxia antes dese peche de antonte, ese adeus nunha edición especial con moitas persoas e institucións traballando en equipo para levar adiante esta xanela cultural en Ponteareas.

Esa noite con protagonistas como Esteban Batallán (trompeta) e Orquestra de Cámara Galega (OCG) baixo a dirección de Rogelio Groba Otero vai camiño xa de ter oco na historia da nosa música de cámara.