Fins culturais na axuda de 600.000 € que da a Deputación de Ourense

Ourense. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense (entidade provincial que ten por presidente a Manuel Baltar) aprobou a concesión de axudas por un importe total de 610.649 euros, investimento que irá destinado a obras de infraestruturas, servizos e equipamentos en concellos da provincia de Ourense e tamén para entidades sociais, empresariais e culturais. Ademais, aprobáronse as bases da IV edición do Premio Rodolfo Prada á xestión cultural e resolveuse o concurso para a concesión de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais, correspondente ao exercicio 2020.

En relación ás achegas a entidades, a Xunta de Goberno aprobou unha subvención por importe de 150.000 euros para a Fundación San Rosendo para obras de reforma da residencia de maiores de Vilamartín; 48.000 euros para o Liceo Recreo Ourensán, para arranxos na sede, e cadansúa achega de 30.000 euros para: Aquae Querquennae Vía Nova, para o proxecto de excavación; Clúster da Pizarra, para gastos de promoción no ano 2021, e para a Federación de Comercio de Ourense, para gastos de funcionamento en 2021. No que atinxe á cooperación cos concellos, a Xunta de Goberno aprobou unha achega de 100.000 euros para o Concello de Pereiro de Aguiar, para temas de aforro enerxético; 47.894 euros para Chandrexa de Queixa, para o acondicionamento do acceso ao depósito regulador de Celeirós; 9.000 euros a Lobeira para tratamento e abastecemento de augas; 24.000 euros ao Concello da Peroxa para equipamento de vivendas sociais; 45.900 euros para Rairiz de Veiga para a segunda fase da nave municipal; 48.000 euros para o Concello de San Amaro, destinados a reparación do tellado do centro social de Anllo; 10.188 euros para San Xoán de Río, para traballos de rozado e posta en valor da Pena dos Castros (Mouruás); 11.667 euros para A Teixeira, para unha plataforma elevadora, e 20.000 euros para o Concello de Vilar de Barrio, para báscula de pesaxe na parroquia de Bóveda.

As bases aprobadas do IV Premio Rodolfo Prada recollen que o galardón vai dirixido a persoas, tanto profesionais como afeccionadas, proxectos ou colectivos, que se signifiquen pola xestión de iniciativas culturais. EFE