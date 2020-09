‘Fleur de pavot’ gaña en Bueu a Ánfora de Ouro

A coprodución franco-chinesa Fleur de pavot proclamouse na noite do sábado o domingo gañadora do 13º Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu (Ficbueu) ao facerse coa Ánfora de Ouro, dotada con 2.000 euros. O alcalde, Félix Juncal, anunciou o premio apuntando “a importancia de apoiar a cultura profesional, que non é só entretemento senón tamén actividade económica” e indicando que “a mellor forma de recuperar esa vida que perdemos en parte é compartir eventos coma este Ficbueu”.

O director da fita, como case todos os premiados internacionais, enviou o seu agradecemento de xeito virtual. “A idea vén da miña infancia e dos meus soños, e alédame moito tela rodado na miña cidade natal”, dixo Baer Xiao. O filme foi recoñecido tamén co premio a para a Mellor Fotografía.

A Ánfora de Prata, que ascende a 1.000 euros, foi para a francesa Olla, segundo desvelou a deputada provincial de Cultura, Victoria Alonso, quen remarcou que “temos na nosa terra un sector audiovisual moi potente, e os festivais danlle pulo e fano visible”. “Significa moito gañar un premio co teu primeiro traballo, así que grazas por permitirme vivir este momento”, sinalou no seu vídeo Ariane Labed, directora da curta, que levou ademais o premio a Mellor Vestiario.

Dous dos espectadores incondicionais do Ficbueu, Manuel Iglesias e Carmen Portela, foron os encargados de anunciar o agardado Premio do Público, que recaeu sobre a cinta palestina The Present.

O Premio R á Mellor Curtametraxe Galega recaeu sobre Carne, de Camila Kater, e recolleuno a produtora Chelo Loureiro de mans de María del Carmen Novo, representante da compañía de comunicacións, mentres que o Premio Fundación Novas a Mellor Curtametraxe Española desvelouno o representante desta entidade, Suso Portela, e foi para Ca nostra, de Laia Foguet.

Cada un destes tres premios estaba dotado con 500 euros, igual ca o de Mellor Curtametraxe Experimental que, tal como anunciou un dos membros do xurado desta categoría, David Fidalgo, foi para Genius loci, do francés Adrien Merigeau. O tamén da Asociación Galega de Profesionais da Realización entregou o Premio CREA á Mellor Dirección, que recaeu no lituano Laurynas Bareiša por Atkūrimas.