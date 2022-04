Forte aposta pola inclusión tecnolóxica dos maiores

Facilitar o acceso e o uso das tecnoloxías dixitais ás persoas maiores é o obxectivo das accións e propostas que se deron a coñecer este venres en Santiago durante a presentación do Día de Internet 2022 en España, que se celebrará o vindeiro 17 de maio.

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, estivo acompañada neste acto polo presidente da Asociación Española de Internautas e do Comité do Impulso do Día de Internet, Miguel Pérez Subías, e pola representante da Dirección Xeral de Telecomunicacións e Transformación Dixital de Castela e León, Graciela Parrilla, en nome da Presidencia da Asociación Somos Digital.

Galicia, a través de rede CeMIT, é a encargada este ano da coordinación das actividades do Día de Internet en representación da Asociación Somos Digital, que agrupa ás redes españolas de centros de competencias dixitais. Forman parte da organización 15 redes, nas que están integrados máis de 2.000 centros de formación, que nun 79 % están situados en áreas rurais.

Xunto coa presentación das actividades e dun manifesto decálogo con medidas dirixidas á integración dixital das persoas maiores, a xornada acolleu a celebración dun webinar impartido pola investigadora da Comisión Europea Clara Centeno sobre o novo Marco Europeo de Competencias Dixitais GigComp2.2 (https://somos-digital.org/digcomp/).

Tras a intervención dun grupo de persoas maiores usuarias de centros de competencias dixitais, que compartiron as súas experiencias, presentouse o reto Camiña en Dixital. Esta actividade consiste nun percorrido virtual polo Camiño a partir de distancias percorridas a pé polos participantes que se transformarán en pasos virtuais na web creada especificamente para esta iniciativa.

Ademais das persoas que asistiron fisicamente, o evento foi seguido de xeito virtual polos cerca de 900 inscritos de toda España.

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Mar Pereira, recoñeceu o traballo desenvolvido nos últimos anos nesta comunidade en colaboración cos concellos para a capacitación dixital da cidadanía. Lembrou que cando hai unha década se afrontou como unha prioridade a universalización do acceso ao ámbito dixital, soamente un 26 % das persoas de entre 55 e 64 anos accedían a Internet. Esta porcentaxe baixaba ata o 6 % no caso das persoas de entre 65 e 74 anos.

Na actualidade, son máis do 80 % as persoas de entre 55 e 64 anos que navegan pola rede, e un 53 % no caso das persoas de entre 65 e 74 anos.

Mar Pereira salientou que “só nos últimos cinco anos duplicouse o número de internautas de entre 55 e 75 anos en Galicia”. Máis de 280.000 persoas de Galicia nesta idade deron o salto ao mundo dixital dende 2015.

Na comunidade, o avance na capacitación dixital da cidadanía está condicionado polo feito de que é a segunda comunidade con maior porcentaxe de maiores do Estado (25 % en Galicia fronte ao 20 da media española).

Neste sentido, expresou a súa satisfacción polo feito de que “a nosa comunidade fose elixida por Somos Digital para impulsar este ano as actividades do Día de Internet co foco posto nos maiores”.

Destacou o “papel esencial” da rede de aulas CeMIT nesta evolución. As 97 aulas públicas impulsadas pola Xunta en colaboración cos concellos levan ofertadas preto de medio millón de horas de formación gratuíta en tecnoloxía. Este ano serán máis de 105.000 as persoas usuarias das aulas, das que cerca de 28.000 son maiores de 55 anos.

A participación dos maiores nas actividades formativas pasou de representar o 21 % sobre o total de usuarios en 2012 a superar o 26 % este ano. Cada persoa deste idade participa nunha media de cinco actividades diferentes.

A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia puxo en marcha a finais de 2021 o Plan de Reforma e Ampliación da Rede de Aulas CeMIT cun investimento de 22,7 millóns de euros ata 2025. Acometerase a transformación física e arquitectónica dos centros, a dotación de equipamento punteiro e un novo servizo de aula móbil.