‘Fortunato quere ir á lúa’, un álbum ilustrado cheo de imaxinación e ironía

Arte. Baixo o título de Fortunato quere ir á lúa, o ilustrador do libro, Óscar Villán, emprega os trazos para aproximar unha personaxe singular ao seu público central: os nenos. O volume, manifesta a sinerxía existente entre Carlos López, un dos editorialistas gráficos de referencia no ámbito da caricatura política e social, e Óscar Villán, un ilustrador que traballou para diversas editoriais como Kalandraka ou Editorial Galaxia. O editorialista, aporta as doses xustas de ironía e imaxinación a unha viaxe ou tentativa de Fortunato de chegar á lúa por moitas complicacións que atope no camiño.

Malia todos os fracasos e contratempos que vai experimentando o personaxe ao longo das páxinas, a súa constancia e perseveranza consegue acadar un pemio totalemente inesperado pero fantástico en todas as súas formas. ECG