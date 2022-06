Fredi Leis enamora a la capital

Se ha dado oficialmente el pistoletazo de salida a la gira del nuevo disco Temas Privados del conocido cantautor compostelano Fredi Leis. El concierto tuvo lugar el pasado sábado 11 de junio en la Sala Capitol de Santiago de Compostela. Al entrar en el local la sensación era como si uno recibiera un bofetón de calor humano al ver, con grata sorpresa, la asistencia multitudinaria que consiguió tener el artista.

Las puertas se abrieron a las 20.30 horas y cuando el reloj marcó las 21.09 horas empezaron a salir los músicos al escenario, y por último el protagonista de la noche, al que todos esperaban.

Fredi Leis apareció con su cabello negro largo sin recoger, vistiendo una blusa de tonos rosas y naranjas. De pronto comienza a cantar “Me siento solo y he puesto un ritmito que anime mi vida”, se pega al micrófono, rodeado de su banda compuesta por un batería, tres guitarras y un piano comienza el espectáculo. El público le da una calurosa bienvenida. Se podría decir que con tanto o más calor del que se percibía en la propia sala; el bochorno que se notaba en el local se mezclaba con el aire que se respiraba entre la multitud de aplausos y silbidos.

Anoche seguías brillando fue la canción elegida para iniciar su repertorio nocturno. Leis continuó con uno de sus temas nuevos llamado Pokhara, con el que consiguió que los fanáticos enloquecieran con las primeras dosis musicales. La emoción del artista era palpable a lo largo del concierto y logró transmitirlo durante la enfervorizada sesión, “Es increíble la sensación desde aquí arriba, después de tantas semanas, tantos meses, yo diría que dos años...muchísimas gracias por apoyar la música en directo. Por esperarme”. Estas improvisadas y sentidas palabras son recibidas con una clamorosa ovación de sus admiradores y remata con una clara declaración de intenciones hacia quienes le aplaudían a rabiar asegurando que “es un auténtico honor tocar para vosotros esta noche”.

Más música. Entre cervezas y copas van pasando las canciones y su público no pierde el ritmo. Fredi entona uno de sus éxitos más conocidos, que es reconocido al instante cuando canta “Esa marca de sol en la cadera”. Se trata de Fugitiva una canción que mezcla ritmos urbanos y latinos lo que provoca que todos los presentes se pongan a bailar disfrutando al máximo del intenso momento.

Entre sus admiradores no existe distinción de edades; se podían ver a peques que disfrutaron del concierto con sus padres y a parejas y grupos de amigas y amigos. Un grupo de cuatro mujeres, que rondarían los cuarenta años, tras ver a un par de chicas cantando a su alrededor, comentaron “Esta gente tan joven en realidad no saben que el amor es una mierda”. Quedó claro esa noche mágica que, pese a comentarios tan poco afortunados, la música de Fredi Leis, aunque fuera tan solo por una hora y media, consiguió que muchos creyéramos seguro, sin duda alguna, en la fuerza del amor.

Nuevos temas. El nuevo disco Temas Privados se compone de diez canciones. Este álbum comenzó siendo un desahogo personal, en el que el intérprete confiesa que se envalentonó y se abrió en canal. El músico se sinceró con la audiencia en mitad del concierto “Yo no era consciente de lo que iba a sentir al cantar todas estas historias en directo, escuchándome tanta gente”, ya que “para mí estar cantando estos temas es como contaros a vosotros algo que yo no sería capaz, ni jamás podría transmitírselo a alguien sentado tomando un café”. El popular compostelano pidió disculpas “así que perdonad si ahora me he ido a otro planeta y he vuelto”.Tras este lapsus, el cantautor volvió nuevamente a sus canciones más conocidas y le tocó el turno a Estrellas Fugaces.

Siempre será la más bonita. La ciudad en la que nació y se crio este joven figura de la canción es la más hermosa para él. Y en este inicio de gira no podía faltar el himno de tantos compostelanos. Se trata de la canción que habla sobre las maravillas de la capital gallega. La melodía y letra de Santiago consiguió animar hasta a Sergio, el encargado de servir todo lo que le pedían, detrás de la barra, que sucumbió a las encantos de esa esencia que tiene la ciudad transformada en música durante unos minutos. El camarero subía una mano al aire mientras se contoneaba al ritmo de la música y con la otra sujetaba el vaso que estaba llenando con el grifo de cerveza. Esa noche quedó claro que “No hay nada más bonito que vivir en Santiago”.

El pasado jueves intervino en otro concierto sonado, le tocó el turno al público catalán. La Sala Luz de Gas fue el escenario elegido por un profesional que gana con el paso del tiempo, y este sábado le esperan sus fanes en la Sala But, en Madrid. Y como en todas sus actuaciones, llevando como lema la bandera de su ciudad natal.