Gadis refuerza su apoyo a la cultura patrocinando más de 50 festivales

Santiago. Supermercados Gadis, que forma parte de Gadisa retail, empresa cien por cien gallega y líder de la distribución alimentaria en la comunidad gallega, reafirma su compromiso con el fomento de la cultura durante este ejercicio mediante el patrocinio de más de cincuenta festivales de música y audiovisuales. La cadena repartirá a lo largo del año más de mil entradas gratuitas para una veintena de espectáculos entre sus clientes, a través de sorteos en los supermercados, redes y de la APP Gadis +.

Más de 450 clientes de Gadis podrán disfrutar este fin de semana de O Son do Camiño, con artistas de primer nivel que lo convierten en el evento musical más destacado del Xacobeo 2021-2022, del que la compañía es uno de los principales patrocinadores.

Otras de las colaboraciones importantes son el Portamérica (Caldas); el FIV de Vilalba; el Festival de la Luz (Boimorto); el Atlantic Fest (Vilagarcía); el Revenidas (Vilagarcía); el Festival Sin Sal (Redondela); la Carballeira de Zas o el Festival de Ortigueira, estos últimos centrados en dar visibilidad a la música de raíz. Para algunos de ellos, así como para el Ourensound y los conciertos del Pasatiempo de Betanzos, se distribuirán entradas entre los clientes a través de acciones en redes sociales y la APP Gadis +.

Este impulso a la cultura forma parte de la esencia de la empresa, que ha cooperado, desde siempre, con numerosos proyectos, especialmente de carácter musical.

Para promover el acceso de la sociedad a la cultura, la compañía aporta su grano de arena, tanto en los festivales más consolidados como en los de reciente creación.

Respaldo al sector audiovisual. El compromiso cultural abarca también el cine y la producción audiovisual, colaborando con diferentes proyectos y festivales como el Play Doc (Tui); el Festival de Cans (O Porriño); el FIC Bueu; el Ourense Film Festival; el de Cine de Medina o la Seminci de Valladolid.

Este año refuerza su implicación para que la ciudadanía pueda disfrutar de grandes eventos de proyección nacional e internacional, así como de diferentes celebraciones de tipo más local.

No en vano, Gadis apoya múltiples fiestas populares para garantizar su continuidad en el tiempo y mantener vivas las tradiciones.

Así, favorece el desarrollo de más de un centenar de fiestas en toda la geografía gallega como, por ejemplo, el Asalto ao Castelo (Vimianzo), la Festa do Percebe do Roncudo (Corme), la do Albariño (Cambados), la do Pulpo de O Carballiño, y la Festa do Pulpo de Mugardos. Gracias a este apoyo, contribuye a salvaguardar tradiciones del acervo cultural gallego.

Todas estas alianzas se traducen en una dinamización del sector cultural y festivalero, que proporciona empleo a profesionales muy diversos, desde los relacionados con el montaje, iluminación, sonido y escenografía, a los propios artistas participantes.

Gadisa retail es una empresa cien por cien gallega, líder del sector de la distribución en la comunidad. Comprometida con su entorno económica, social y medioambientalmente, cuenta con más de 450 puntos de venta. ecg