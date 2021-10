Galardón para Elisa Fernández ao Traballo de Fin de Mestrado

cpeig. O Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG) outorgou o Premio Traballo Fin de Mestrado en Enxeñaría Informática a Elisa Fernández Álvarez pola súa ferramenta de análise de datos das augas residuais para a predición de casos da covid-19.

Nesta décimo segunda edición do galardón, que se entregará na XIII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia o 29 de outubro, foron tamén finalistas Diego Campelo Cores, autor dunha solución para o seguimento das misións con drons, e Paloma Piot Pérez-Abadín, polo seu sistema de detección de trastornos mentais en usuarios das redes sociais.

A gala máis importante da informática en Galicia celebrarase no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago , cun encontro presencial que reunirá ás empresas máis destacadas do sector TIC en Galicia. Os premios da Noite corresponden a dez categorías onde os colexiados e colexiadas recoñecen as iniciativas ou persoas destacadas no ámbito da enxeñaría en informática.

Co Premio Traballo Fin de Mestrado, o Colexio profesional busca achegarse ao colectivo estudantil, promover as vantaxes da colexiación e estimular o traballo dos estudantes. Os tres finalistas terán dereito a un ano de colexiación, ao que se engade unha gratificación económica de 1.000 euros para a persoa gañadora. A avaliación dos traballos presentados, todos eles correspondentes ao fin de mestrado dos anos 2019, 2020 ou 2021, correu a cargo dunha comisión experta integrada por representantes do CPEIG e das tres universidades galegas. Os tres finalistas da presente edición realizaron os seus traballos de fin de mestrado na Universidade da Coruña.

PREDICIÓN DA COVID-19 A PARTIR DO MATERIAL XENÉTICO PRESENTE NA AUGA RESIDUAL. O Traballo Fin de Mestrado de Isabel Fernández Álvarez (A Fonsagrada, 1996), titorizado polos profesores Susana Ladra e Alejandro Cotiñas, da Universidade da Coruña, consistiu no desenvolvemento dunha ferramenta que permite a xestión e explotación dos datos de carga viral obtidos a partir da análise de augas residuais e que son empregados para realizar predicións de casos da covid-19.

A ferramenta deseñouse para dar soporte ás tarefas desenvolvidas no proxecto CovidBens, posto en marcha na estación depuradora de Bens (A Coruña) co apoio da Universidade da Coruña, a raíz da pandemia e integrado por un equipo multidisciplinar de profesionais da microbioloxía e das ciencias de datos. Facilita a comunicación entre os participantes e axiliza o seu fluxo de traballo, xerando información relevante que é trasladada ás autoridades sanitarias para a toma de decisións áxil mediante un sistema de alerta temperá, anticipando ata 18 días a aparición de gromos do virus. Na estación da Edar Bens verten as súas augas residuais A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo e Oleiros, o que significa facer un seguimento do virus nunha poboación aproximada de 400.000 habitantes.

TELEMETRÍA E STREAMING DE VÍDEO EN TEMPO REAL PARA DRONS. Este proxecto presentado por Diego Campelo Cores desenvolve un sistema que mellora o seguimento das misións realizadas por drons, de maneira centralizada e en tempo real, facilitando ademais a visualización da información recollida. Inclúe un modo histórico a través do rexistro de voos que permite reproducir unha misión en tempo pasado como se fora en tempo real, coa fin de poder realizar auditorías e revisións para mellorar a calidade da información recollida e do procesado posterior. Integrase nun sistema de xestión de misións xa existente, ademais de prover unha app de escritorio para a recollida da información e unha app web para a visualización.

PERFILADO DE USUARIOS DE REDES SOCIAIS PARA A DETECCIÓN DE TRASTORNOS MENTAIS. O traballo de Paloma Piot Pérez-Abadín consistiu no perfilado automático de usuarios de redes sociais no contexto da detección precoz de trastornos mentais, concretamente a depresión, analizando os comentarios e expresións empregadas nestas plataformas mediante o procesado da linguaxe natural e a aprendizaxe automática. Así mesmo, puxo creou unha aplicación web para a recollida de datos, a xeración de coleccións e a validación dos datos que perfila o sistema. A ferramenta realiza ademais unha clasificación do xénero dos usuarios, dada a súa relevancia á hora de tratar a depresión, e completa de forma automática un cuestionario -o denominado Inventario de Depresión de Beck- que mide distintos síntomas asociados coa depresión, estimando así a súa gravidade. ecg