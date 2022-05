‘Galicia bonita’ afronta o reto de recuperar dúas construccións

No programa Galicia bonita desta noite, a arquitecta Rosa Facal e os seus axudantes dirixiranse cara á parroquia ourensá de Rozavales, no concello de Manzaneda, coa encarga de recuperar dúas construcións comunitarias. A veciñanza solicitará axuda á líder do ‘Galicia bonita’ para restaurar un antigo forno e un lavadoiro en moi mal estado de conservación.

Aínda que a obra deste domingo non semella dun gran volume, o equipo terá que facer fronte a unha baixa de última hora, que dificultará a entrega no prazo acordado máximo dunha semana.

NADA É IMPOSIBLE. A partir desta semana, nas mañás do domingo da TVG, Nada é imposible. A Galega estrea hoxe o espectáculo de Antonio Díaz, coñecido como o Mago Pop, que en 2018 se posicionou como o ilusionista europeo con máis éxito nos despachos de billetes de todo o mundo e que, grazas aos seus programas televisivos, foi xa capaz de levar a súa maxia a máis de 150 países.

No espazo Nada é imposible, o Mago Pop viaxa por Europa para facer a súa maxia nos lugares máis emblemáticos de cada cidade e sorprender así os seus habitantes. O ilusionista deixará coa boca aberta os cidadáns e turistas que vaia coñecendo, pero á súa vez descubrirá historias anónimas.

O Mago Pop estará hoxe en Berlín para coñecer a historia de Klein, un equilibrista que no ano 1963 cruzou o muro de para reencontrarse coa súa esposa. Pasou dun lado ao outro aproveitando a noite e un cable eléctrico tendido por riba do muro, polo que camiñou por riba das cabezas dos gardas facéndose invisible para eles.

Na viaxe á capital alemá, Antonio Díaz fará maxia nos lugares máis emblemáticos da cidade facendo trucos que deixarán alucinados mesmo os míticos Beach Boys. Por último, realizará unha ilusión no muro de Berlín inspirada na fazaña do equilibrista Klein.

DESEXO CONCEDIDO. Isabel Blanco, a fada madriña de Desexo concedido, ten preparada esta semana unha gran sorpresa para o pequeno Marco e o seu irmán Nicolás. A súa nai quere agradecerlles o apoio que lle brindan cada día logo de pasar por unha separación complicada, e que coñezan o seu ídolo, o xogador do Celta Brais Méndez.

O amor que sente Antonio, veciño de Nogueira de Miño e sancristán da súa igrexa, é o máis parecido ao amor que sente un pai polos seus fillos. Practicamente rehabilitado, a este templo do século XII só lle falta que alguén se faga cargo da iluminación, algo moi custoso que os veciños desta parroquia non se poden permitir.

Por último, o programa viaxará desde Lugo ata Madrid con Iago e a súa familia. Esta vez é o fillo o que quere agradecerlle ao seu pai todo o apoio e a complicidade que ten pola súa parte desde pequerrecho, facendo realidade o seu desexo de pilotar un fórmula 1 no circuíto do Jarama.

PEDRA A PEDRA. No último programa de ‘Pedra a pedra’, serie documental que durante as últimas semanas realizou un percorrido pola arquitectura galega, Manuel Lozano fará un pequeno repaso polos temas que foron debullando os convidados ao longo do programa, asuntos coma o feísmo, as dificultades da profesión, o verdadeiro sentido da arquitectura, e, en resumo, sobre o que significa ser arquitecto en Galicia.

E tamén, os espectadores de Vivir Aquí descubrirano hoxe da man dos que o fixeron posible, como o primeiro propietario, Secundino Rivera, un pintor de sona que o recuperou para a súa arte.