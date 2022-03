‘Galicia bonita’ regresa para arranxar unha vella unitaria

A arquitecta especializada en recuperación de contornas no rural a xalleira Rosa Facal e os seus pintorescos axudantes póñense de novo en marcha por Galicia na procura de vivendas sen rematar. Cun orzamento limitado e o prazo máximo dunha semana, o equipo de Galicia Bonita, coa axuda de propietarios e veciños, enfrontarase nesta nova tempada na TVG a todo tipo de dificultades que influirán no correcto desenvolvemento das obras.

Xa sexa por mor dunha débil economía, por descoñecemento ou por causas máis relacionadas cunha compoñente social e identitaria, o feísmo galego, desprezado por uns e tolerado por outros, é unha característica propia do paisaxe rural galega. Somieres de resortes utilizados como cancelas, bañeiras e lavabos como testos e todo tipo de materiais de construción utilizados como acabados en vivendas e pendellos (bloque á vista, pranchas de fibrocemento nos tellados, casas sen pintar, etc.), son moitos dos exemplos que se poden ver de xeito habitual polas nosas aldeas.

En cada entrega de Galicia Bonita, Rosa Facal e o seu equipo, formado entre outros polo albanel Javier, a deseñadora Laira e os carpinteiros Carlos e Álex, loitarán contra este tipo de arquitectura descoidada e sen gusto, que predomina en pendellos, palleiras e leiras de toda Galicia.

No regreso do programa esta noite, a arquitecta Rosa Facal e os seus fieis axudantes afrontarán o reto de recuperar a vella escola unitaria de Rial de Arriba, en Zas, como local social. Os propietarios, unha comunidade de veciños do lugar, traballarán arreo para sacar o proxecto adiante, mentres saen á luz as diferenzas de criterios.

O equipo de Galicia Bonita deberá poñelos de acordo e restaurar as descoidadas edificacións no prazo máximo de cinco días de traballo.

Nunha entrevista concedida a Xosé Manuel Lema en radio Xallas, Rosa Facal adiantou algunhas cousas da nova tempada. A arquitecta xalleira confesou que non pensou, nun principio, que esta aventura telñevisiva se ía a prolongar no tempo, pero aquí segue. Como contou na sintonía de Radio Xallas, “Este ano Galicia Bonita arranca en Rial de Zas co arranxo da Casa da Escola”, para indicar que “foi unha experiencia moi divertida e unha obra enorme”. Xunto coa escola hai unha antiga vivenda do mestre e un lavadoiro.“Ningunha obra é fácil pero aquí había moitos veciños, e foi a actuación máis grande, polo de agora, que fixemos” comenta Facal Varela, quen adiantou que nesta nova tempada “hai cousas que nunca fixemos”.