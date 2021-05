Galicia buscará nos Next Generation fondos para a dixitalización dos museos

Galicia presentará á convocatoria dos fondos europeos Next Generation un proxecto para avanzar e profundar na dixitalización e adaptación da rede pública de museos que ascenderá a uns dez millóns de euros.

O obxectivo desta proposta, avanzada onte polo conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, é dar un “salto ordenado” e cunha planificación “coherente” para atallar esa necesaria adaptación da rede museística galega ás contornas dixitais, modernizar a súa estrutura, favorecer a innovación e a sustentabilidade.

A Xunta atópase traballando nesta candidatura coa que aspira a alcanzar unha inxección de dez millóns de euros para o próximos tres anos, e que presentarán ao Goberno do Estado como parte da listaxe xeral de propostas para optar aos fondos europeos.

Rodríguez insistiu en que a pandemia deixou “unha serie de leccións” á sociedade e aos diferentes Gobernos, e unha das “máis importantes” é a necesidade de dar un salto definitivo e decidido cara ao espazos dixital.

Neste sentido, é necesario acometer unha ampliación das capacidades destes equipos e unha adaptación ás novas tecnoloxías, que permitan ofrecer unha fórmula mixta entre a súa oferta presencial e telemática, todo iso “de modo ordenado e planificado”.

O titular de Cultura tamén se referiu ao papel que xogará a nova Lei de Museos e o seu desenvolvemento normativo, tanto para favorecer a dixitalización dos seus contidos como a través de ferramentas como o Consello de Centros Museísticos de Galicia, un instrumento que busca xerar “sinerxias” e incentivar a “coordinación” nos diferentes centros.

Rodríguez participou onte no Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago no acto institucional de Galicia para conmemorar o Día Internacional dos Museos, baixo o lema Ou futuro dous museos: recuperar e reimaxinar.

O titular destacou a “alta simboloxía” desta efeméride no que os responsables dos diferentes museos que conforman a rede pública compartiron as súas experiencias e as iniciativas que impulsan para “reforzar” a presenza destas instalacións na súa contorna próxima.

positiva resposta dos cidadáns. Santiago Olmo, director do CGAC, destacou a resposta “moi positiva” dos cidadáns no momento en que a evolución da pandemia permitiu aliviar as restricións sanitarias e de aforos, sobre todo tras o “drama” da paralización e peche presencial ao que se viron sometidos pola crise sanitaria.

En todo caso, valorou o bo funcionamento das iniciativas e propostas impulsadas para tentar adaptar a súa programación e actividade ás contornas dixitais na medida do posible, informa Europa Press.

O acto contou, ademais, coa intervención telemática dos responsables do Museo de Belas Artes dá Coruña, do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, do Museo dás Peregrinacións de Santiago, do Museo do Mar de Galicia, Museo Massó de Bueu e a directora xerente da Cidade da Cultura, entre outros.