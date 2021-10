Galicia conta con ata 50 unidades de saúde mental ambulatorias

Santiago. Nesta xornada feita o domingo promovida pola Consellería de Sanidade, no que se refire á prevención do suicidio, os relatores na xornada foron, Ana Martínez, directora do centro terapéutico de menores Chavea.-Fundación Lar Pro Saúde Mental, focalizando a súa intervención na prevención da conducta suicida en menores do Sistema de Protección Programa VI-da, vixiantes en axuda; e o doutor Gerardo Flórez, quen falou dun protocolo piloto desenvolto na Unidade de Conductas Adictivas de Ourense, dirixido a reducir a incidencia e prevalencia da conducta suicida mediante a detección precoz en pacientes a seguimento. Así mesmo, Olalla Villaronga, psicóloga social da Asociación Andaina pro saúde mental, falou da mellora da detección de risco de suicidio na comunidade rural. Posteriormente, no turno de conclusións, interveu a xefa do servizo de Saúde Mental do Sergas, María Tajes Alonso. Tamén falou María José Novoa, directora técnica da asociación de axuda ao enfermo mental A Mariña, quen falou da adaptación dos dispositivos de saúde mental en pandemia por covid. Sobre os retos da empregabilidade das persoas con trastorno mental severo falou na xornada María Seoane, quen explicou o proxecto que ela dirixe denominado Sementando Ilusións, parte dunha listaxe de ponentes con diversos visións da saúde mental.

En Galicia aprobouse, en xuño de 2020, o Plan de Saúde Mental Poscovid, cun presuposto de 83 millóns de euros para o periodo 2020-2024,. A Xunta xa ten incorporados a 95 dos 120 previstos nos dous primeiros anos do Plan, o que supón preto do 80%. Destes especialistas, ao longo do ano 2021, téñense incorporado 31 psicólogos clínicos, 31 psiquiatras, 12 traballadores sociais e 17 son persoal da enfermería de saúde mental. Ese Plan do Executivo galego, fixo “posible reforzar equipos preexistentes, e incrementar progresivamente recursos, tales como a constitución de novas unidades de saúde mental (Tui, Oleiros, Ordes), a creación de tres hospitais de día de psiquiatría infanto-xuvenil (Vigo, A Coruña e Santiago) e a posta en marcha de programas de psicoloxía clínica en atención primaria”, sinala a Xunta no seu comunicado.