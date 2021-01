‘Galicia, de Nós a nós’ deixa o Gaiás tras recibir máis de quince mil visitas

···Tras a súa estancia no Gaiás, comezará unha itinerancia no Marcos Valcárcel, en Ourense, onde se poderá visitar entre o 18 de febreiro e o 18 de abril. Tanto as pezas como a montaxe serán as mesmas, aínda que se dará máis peso a Ourense como cidade Nós no relato expositivo, a través de gráficas que incluirán mapas, relacións de colaboradores e localizacións protagonistas da revista, etc. Esta itinerancia realízase en virtude do acordo coa Deputación de Ourense –coorganizadora da exposición–. E entre os día 20 de maio e o 11 de xullo, a mostra poderá verse no Museo de Pontevedra.