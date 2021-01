Galicia elimina a fenda dixital de xénero: se sitúa agora nun 0,6%

No uso de Internet, as diferenzas entre os homes e as mulleres galegas son mínimas: O 85,3% das galegas fronte ao 85,9% dos galegos utilizaron Internet nos últimos tres meses. O uso da Rede entre as mulleres galegas acada así a media que se rexistra na Unión Europea.

En termos evolutivos, a fenda de xénero no uso de internet redúcese nun 80%, ao pasar de 3 puntos porcentuais a 0,6 entre 2016 e 2019. Cando se acada un nivel formativo secundario ou superior, o uso de internet é igual ou superior para as mulleres que para os homes.

Atendendo á idade, o uso de Internet entre as usuarias da nosa comunidade supera ou iguala á porcentaxe de homes ata os 64 anos.

Son as conclusións dos resultados do informe A Sociedade da Información desde unha perspectiva de xénero, que publica agora o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Este informe analiza comparativamente os principais indicadores que definen as diferenzas de xénero no acceso e uso das tecnoloxías da información e da comunicación en Galicia, a partir de datos propios do Osimga obtidos no marco do convenio asinado co IGE.

Na actualidade, en Galicia apenas se rexistran diferencias segundo o xénero no uso de dispositivos electrónicos teléfono móbil con capacidade de acceso a Internet, ordenador de sobremesa, portátil, tablet...).

O 87,4% delas fronte ao 88% deles utilizaron o ordenador nos últimos tres meses. Os resultados amosan que o uso deste tipo de dispositivos é incluso superior entre as mulleres galegas, excepto nos tramos de idade máis avanzada.

Tres de cada catro mulleres galegas de 16 a 24 anos compraron a través de Internet, 6,1 puntos porcentuais máis que os homes nese tramo de idade. A proporción de mulleres que compran a través da Rede é máis elevada que a de homes en todos os tramos de idade inferiores aos 55 anos. Non obstante, en termos globais, a porcentaxe de homes que compran a través da Rede en Galicia é superior en 2,1 puntos á que se rexistra entre as mulleres

Con respecto ao uso da eAdministración desde a perspectiva de xénero, as diferenzas son mínimas: tanto na obtención de información, descarga e entrega de documentación ou obtención de documentos persoais, a fenda de xénero é inferior aos dous puntos porcentuais.

Así, dúas de cada tres mulleres galegas que usan internet, utilizárono para descargar ou encher formularios das administracións públicas e superan en máis de 10 puntos á media española e europea na interacción coas administracións públicas para obter información, descargar ou obter formularios.

O CASO DE SANTIAGo e do resto de grandes concellos No caso das persoas que adquiriron algún ben ou servizo a través de Internet segundo xénero nos sete grandes concellos de Galicia, no de Pontevedra atópase a maior distancia na compra electrónica en función do xénero, cun 68,9% de homes que fixeron compras a través de Internet fronte o 62,4% das mulleres.. En todos os grandes concellos hai unha fenda dixital na porcentaxe de persoas que compran por internet de 2,5 punto porcentuais ou superior. Ollando as cifras deste estudo sobre Santiago, no caso delas o número foi de 57,1% nelas e no 61,5 neles.

SEDE ELECTRÓNICA Por outra banda, 93,4% dos concellos galegos contan con sede electrónica. Este dato supón un crecemento superior ao 23% respecto á edición anterior desta enquisa.

Así se desprende dos resultados dun recente informe bianual A Administración electrónica nos concellos galegos, feito tamén polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (Osimga), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e que recolle datos do ano 2019.

Este informe está incluído no Plan Galego de Estatística 2017-2021 e avalía, cada dous anos, a situación das infraestruturas, equipamento e o nivel de desenvolvemento da sede electrónica nos concellos, e a interoperabilidade entre administracións, entre outros indicadores.

Case a totalidade dos concellos con sede electrónica (97,1%) contan cun rexistro electrónico, mentres que “Pago electrónico: tributos, multas, etc.” é o servizo de menor implantación nas sedes electrónicas, aínda así, este servizo incrementouse en 19 puntos porcentuais nas administracións locais desde o 2017.

A evolución máis positiva respecto á edición de 2017 obsérvase no procedemento “Notificacións electrónicas”, que experimentou un crecemento de 44 puntos porcentuais en dous anos. Un 91,4% dos concellos con sede electrónica conta co servizo de notificacións electrónicas fronte ao 47,1% que se rexistraba no ano 2017. No 2019 o Rexistro de documentos e a Solicitude e obtención de autorización e permisos (obras, etc.) son os procedementos máis tramitados pola cidadanía dentro dos niveis máis avanzados de interacción. Nos dous últimos anos incrementáronse en 38,2 puntos os concellos que contan cun catálogo de procedementos dispoñibles a través de internet, acadando no 2019 o 65,9% dos concellos. O 32,3% dos concellos suprimiu a obriga de achegar algunhas documentacións (DNI, certificación de obrigacións tributarias (AEAT, Seguridade Social)...