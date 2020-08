‘Galicia Emerxe’, un novo espazo para colocar a música no centro

O museo centro Gaiás da Cidade da Cultura de Galicia acolle desde onte a tarde e durante cinco semanas os traballos de gravación dos 50 concertos ao vivo de Galicia Emerxe, un novo programa musical creado pola Xunta, que foi presentado onte polo conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez, como parte do plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19.

Esta iniciativa, na que participan medio centenar de artistas e grupos galegos de moi diferentes estilos, conta cun orzamento de 500.000 euros destinados a dotar de liquidez as empresas da industria musical, así como a ofrecerlles unha nova plataforma de promoción do seu traballo mediante un atractivo formato audiovisual, deseñado para a súa emisión televisiva e a súa posterior difusión en liña.

Nomes tan coñecidos como Xoel López, Luar na Lubre, Novedades Carminha, Susana Seivane, Mercedes Peón ou Triángulo de Amor Bizarro comparten programa con artistas que están a despuntar no panorama musical galego, como High Paw & Elephant Yards, Xoana, Blanco Palamera, Faia, Boyanka Kostova, Laura LaMontagne ou Pauliña, entre moitos outros artistas.

Acompañaron o conselleiro nesta presentación, que tivo lugar no escenario construído ex profeso para a súa instalación no museo centro Gaiás, o director xeral de Políticas Culturais, Anxo M. Lorenzo; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil; a directora-xerente da fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo, e o director da Área de Contidos da CRTVG, Fernando Ojea, así como dous dos artistas de Galicia Emerxe: o gaiteiro Xosé Manuel Budiño e a cantante Woyza, quen ofreceu a interpretación en directo de dous dos seus temas.

Este espazo musical, que conta coa implicación da TVG para a súa emisión, desenvolverase ao longo de 50 programas duns 40 minutos de duración que, ademais dos concertos, incluirán a intervención dos seus respectivos protagonistas para falar sobre a súa traxectoria e os seus proxectos máis inmediatos.

Como destacou o conselleiro, as bandas e solistas foron seleccionados por unha comisión artística de entre as máis de 700 propostas recibidas, atendendo a criterios como a traxectoria artística, a actividade recente ou a perspectiva de xénero. “De aí, que contemos cunha escolma moi compensada en canto a estilos musicais, a presenza de artistas moi consagrados, dentro e fóra de Galicia, xunto a talentos emerxentes que xa están a dar moito que falar, e as seguintes cifras: 12 solistas femininas e 11 masculinos, e nove grupos maioritariamente femininos das 27 bandas que se subirán a este escenario”, detallou.

Román Rodríguez fixo fincapé, así mesmo, no dinamismo que este tipo de iniciativas supoñen para o conxunto da industria musical. Así, ademais das 41 axencias de contratación galegas a través das que participan os 50 artistas seleccionados, Galicia Emerxe mobiliza 21 empresas de servizos musicais, así como máis de 20 técnicos de son pertencentes aos grupos e artistas elixidos para a ocasión.