‘Galicia en vilo’, a mirada dos fotógrafos galegos sobre a pandemia

outono na coruña. Afundación, a Obra Social de Abanca, prepara para o próximo outono o proxecto expositivoitivo Galicia en vilo, a mirada dos fotógrafos profesionais galegos sobre a pandemia que cambiou as nosas vidas. A mostra poderá visitarse na Sede Afundación da Coruña. Co obxectivo de documentar o extraordinario momento histórico que estamos vivindo, o proxecto da Obra Social de Abanca, coordinado polo xornalista gráfico Miguel Riopa, abordará desde a mirada profesional e persoal dos fotógrafos que participan no proxecto, distintos aspectos do tempo de confinamento e das súas repercusións en todos os ámbitos. As novas relacións, os novos modos de traballar, de aprender, de comprar, de facer deporte, de xogar, e as grandes imaxes que retratan a crise sanitaria, compoñen o retrato histórico desta mostra fotográfica. REDACCIÓN