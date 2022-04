Galicia Escena PRO abre a presentación de ideas das compañías galegas

Santiago. Galicia Escena PRO, o mercado galego de artes escénicas promovido pola Xunta, abre ata o 18 de abril o prazo de presentación de propostas para a súa novena edición, que se celebrará do 6 ao 9 de xuño en Santiago de Compostela. Haberá unha vintena de espectáculos producidos en Galicia na carteleira e distintas actividades de promoción das artes escénicas do país entre os axentes culturais que se acrediten no evento. Trátase dunha das iniciativas que de xeito estable leva a cabo a Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a promoción cultural.

A través da organización compartida entre a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), e a Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas (Escena Galega), Galicia Escena PRO 2022 ofrecerá catro días de programación practicamente ininterrompida entre os escenarios do Salón Teatro, o Teatro Principal, o Auditorio Abanca e outras localizacións ao aire libre. Seguirase o modelo inaugurado o pasado ano, no sentido de que só o público profesional poderá acceder aos espazos pechados, e continuarase a impulsar a Zona PRO como epicentro de encontro interprofesional e de negocio.

As compañías de teatro, danza, circo ou maxia poden presentar as súas propostas para conformar a escolma de títulos participantes en Galicia Escena PRO, que serán escollidos por unha comisión de profesionais do sector nomeada por Escena Galega e coa finalidade de configurar unha programación variada, equilibrada e de calidade. O rexistro debe realizarse a través dos formularios en liña da web www.galiciaescenapro.gal.

A selección resultante combinará a exhibición en formato completo coas presentacións rápidas tipo pitching. Ambas modalidades están abertas á inclusión de espectáculos de produción galega de calquera disciplina escénica, sempre que foran estrados entre o 1 de xuño de 2021 e o 6 de xuño de 2022. Na convocatoria contémplase a posibilidade da acollida de estreas absolutas durante a celebración de Galicia Escena PRO. Ademais ás tres xornadas de pitching poderán concorrer tamén proxectos pendentes de estrea. redacción