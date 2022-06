Santiago. Galicia Escena PRO, o mercado galego de artes escénicas promovido pola Xunta, chega este xoves ao remate da súa novena edición, que se celebra desde o luns en diferentes espazos de Santiago baixo a organización compartida entre o departamento de Industrias Culturais da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades e a asociación Escena Galega.

Nesta última xornada, os máis de 160 profesionais acreditados poden asistir a unha mesa redonda sobre residencias artísticas, á derradeira sesión de presentacións en formato pitching e á representación de cinco montaxes de danza e teatro, abertos tamén ao público xeral.

Desenvolveranse as últimas reunións para a compravenda de espectáculos entre os responsables de programación de escenarios públicos e privados, circuítos e festivais, tanto de Galicia como do resto da península, e os representantes de compañías, produtoras e distribuidoras.

Nesta novena edición, volveuse contar coa figura dos facilitadores para propiciar e concertar as arredor de 500 reunións desenroladas na sede do evento, situada no Centro Obra Social Abanca.

Neste espazo sitúase, así mesmo, o despacho de billetes onde o público pode retirar os convites (máximo dous por persoa) para as representacións dos espectáculos en horario de 10.00 a 13.00 horas e de 16.30 a 19.00 horas.

Para os profesionais acreditados, ás 13.30 horas terá lugar a segunda mesa redonda, Residencias artísticas e compañías en residencia. redacción