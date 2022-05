$!Galicia estrena este verano tres nuevas playas con bandera azul, que se unen a las 112 que ya la lucían

Un total de 34 municipios gallegos tendrán este verano en sus playas –en concreto 112– una bandera azul, siendo los arenales de Porto Suevos, en el concello de Arteixo; Bando do Río, en Bueu; y Santa Baia, en Vigo, los tres que lucirán este distintivo por primera vez.

La bandera azul es la insignia con la cual la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) reconoce cada año a los arenales de todo el mundo en base a criterios de sustentabilidad y de servicios.

Galicia, junto a la Comunidad Valenciana y Andalucía, es la comunidad española que cada año recibe un mayor número de distintivos azules en sus playas, concentrando una de cada cinco banderas concedidas este 2022 a lo largo del territorio nacional.

Un total de 166 distintivos han sido concebidos a Galicia, que suponen un aumento de 11 con respecto a los datos del pasado año. De este modo, han sido reconocidos 112 arenales que se extienden a lo largo de 42.7 km –una más con respecto a 2021–; 11 puertos deportivos; 14 instalaciones dedicadas a la educación ambiental, así como a la atención a los visitantes –incorporándose el centro de visitantes de O Faro de Cabo Vilán como nuevo centro azul; y 29 rutas que se convertirán en senderos azules –añadiendo 9 más con respecto a los del pasado año– y siendo de este modo la comunidad con más banderas en este apartado, habiendo convocado este año ADEAC estos distintivos como un programa independiente.

MUNICIPIOS CON MÁS GALARDONES y DATOS POR PROVINCIAS. La provincia de Pontevedra vuelve a tener de nuevo en su territorio al municipio español con más banderas azules en sus playas, Sanxenxo, con un total de 17 –repitiendo la misma marca que el año pasado– además de sumar tres distintivos para sus puertos deportivos y un nuevo centro azul. Destacan también Vigo, con 11 playas –con la incorporación de Santa Baia, una más que en 2021–; Baiona, con 6 playas y 1 puerto; Cangas, con 6 arenales y 1 puerto; Marín y Bueu, ambas con 5 playas y 2 centros azules.

En el caso de la provincia de A Coruña, Arteixo sigue siendo el municipio que cuenta con más galardones, con un total de 8; A Coruña ciudad consigue galardón en 5 de sus playas y en un puerto; Oleiros por su parte, este año tendrá 5 banderas azules en sus arenales, así como dos centros azules.

Con respecto a la provincia de Lugo, Foz repite con el concello lucense con más playas que lucirán el distintivo azul, con un total de 5; Burela, con 3 playas y 2 centros azules; y Barreiros, el cual recupera el distintivo para la playa de Fonte Valea, sumando de este modo 3 playas con bandera azul.

CRITERIOS DE EXCELENCIA. La obtención de banderas azules en puertos y playas viene marcada por una serie de criterios exigidos por ADEAC, los cuales están relacionados con la calidad de las aguas, que ha de ser excelente; la seguridad y accesibilidad; la dotación de servicios; y la gestión ambiental y la sostenibilidad de estos espacios. En lo referente a los centro azules, deben fomentar la educación ambiental en el litoral, así como el conocimiento del entorno y las alternativas de ocio disponibles.

La Xunta ha querido felicitar el esfuerzo realizado por parte de todos los municipios que han sido galardonados, al estos haber presentado “las mejores y más completas candidaturas y lograr un reconocimiento consolidado a nivel internacional como símbolo de calidad y excelencia de las playas, puertos, senderos y centros de naturaleza que hay en Galicia”.

PLAYAS CON BANDERA AZUL. En la provincia de A Coruña tendrán el distintivo 14 concellos y 36 arenales. Se trata de los arenales de As Lapas, Orzán-Matadero, Oza, Riazor y San Amaro (A Coruña); Caión (A Laracha); A Hucha, A Salsa, Barrañán, Combouzas, O Reiro, Sabón, Valcobo, Porto de Suevos (Arteixo); Lago das Pontes (As Pontes); Gandarío (Bergondo); Arou (Camariñas); Pedra do Sal, Razo, Saíñas (Carballo); O Ézaro; Ferrol. A Fragata-O Pareixal, Doniños, Esmelle, San Xurxo (Dumbría); Laxe (Laxe); Perbes-Andahío (Miño); Bastiagueiro, Espiñeiro, Mera, Naval, Santa Cristina (Oleiros); A Ermida, Balarés, O Osmo (Ponteceso); Coroso (Ribeira).

La provincia de Lugo 8 concellos y 18 arenales contarán con la bandera azul, se tratan de Fontela Valea, Coto, A Pasada (Barreiros); A Marosa, O Portelo, Ril (Burela); O Torno (O Cervo); A Rapadoira, Areoura, As Polas, Llas, Peizás (Foz); Abrela, Xilloi (O Vicedo); As Catedrais, Os Castros-Illas (Ribadeo); Area (Viveiro); Esteiro (Xove).

En la provincia de Pontevedra 12 concellos y 58 arenales serán galadornados, entre los cuales se encuentran: Area Grande, O Muíño (A Guarda); Area da Secada, Bao (Illa de Arousa); Barbeira, Concheira, Frades, Ladeira, Ribeira, Santa Marta (Baiona); Area de Bon, Banda do Río, Lagos, Lapamán, Portomaior (Bueu); Areabrava, Areamilla, Liméns, Menduíña, Nerga (Bueu); Aguete, Loira, Mogor, Portocelo, Santo do Mar-A Coviña –2 praias, 1 solicitude– (Marín); O Con (Moaña); Cabeceira (Poio); A Calzada (Ponte Caldelas); A Lapa, Agra, Areas, Areas Gordas, Baltar, ,Bascuas, Canelas, Caneliñas, O Espiñeiro-A Lanzada, Foxos, Major, Montalvo, Nosa Señora da Lanzada, Panadeira, Paxariñas, Pragueira, Silgar (Sanxenxo); A Punta, Argazada, Canido, Carril, Fontaíña, Fortiñón, O Vao, Rodas (Illas Cíes), Samil, Santa Baia, Tombo do Gato (Vigo); Camapanario, Compostela (Vilagarcía de Arousa).

PUERTOS CON BANDERA AZUL. En la provincia de A Coruña serán 4 los puertos que tengan bandera azul: el Real Club Náutico A Coruña-Marina Real (A Coruña); Club Náutico Boiro-Marina Cabo de Cruz (Boiro); Club Náutico Sada, Porto Deportivo Sadamar (Sada); y el Real Club Náutico de Portosín (Portoson).

Por su parte, la provincia de Lugo únicamente contará con el Porto Deportivo de Ribadeo.

La provincia de Pontevedra tendrá 6 puertos con el distintivo azul, entre los cuales se encuentran: Monte Real Club de Iates de Baiona; Porto Deportivo Cangas (Real Club Náutico Rodeira); Real Club Náutico Sanxenxo, Club Náutico Portonovo de Sanxenxo, Porto Deportivo Juan Carlos I de Sanxenxo.

CENTROS AZULES. La provincia de A Coruña tendrá 5 centros azules. Se trata de los centros ubicados en Oleiros: Centro de Visitantes do Monumento Natural Costa de Dexo-Serantes, CEIDA-Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia; Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte Golmar (A Laracha); Centro de visitantes do Faro de Cabo Vilán, Museo Man de Camelle (Camariñas).

La provincia de Lugo contará coon 3 centros: Centro de Educación Medioambiental Gaia, Barco Museo Reina del Carmen (Burela); Carpintería de Ribeira Francisco Fra (Cervo).

Por su parte, en la provincia de Pontevedra tendrán el distintivo azul 6 centros: Aula de Natureza Cabo Udra, Centro de Interpretación Agrelo (Bueu); Centro de Interpretación As Telleiras (Sanxenxo); Centro de Interpretación da Conserva (A Illa de Arousa); Centro de Interpretación dos Petróglifos de Mogor, Ateneo Santa Cecilia (en Marín).