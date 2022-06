Galicia fue uno de los primeros lugares en emerger del agua y dar cobijo a dinosaurios

Hace 65 millones de años los dinosaurios poblaban la Tierra. De ellos es muy poco lo que todavía sabemos, pero la mayoría de la gente se siente atraída por la idea de que unos gigantescos animales recorrieron el suelo que ahora pisamos y, tras su muerte, yacen bajo nuestros pies. Es por ello que películas como Jurassic World, cuya tercera parte se estrenó el jueves en cines, facturan miles de millones de dólares: 18 en el día de su estreno. El T-Rex, el triceraptops, el diplodocus o el velociraptor son algunas de las especies más conocidas, las ampliamente representadas en el cine o en los libros. Pero desde EL CORREO hemos querido ir un paso más allá y conocer el pasado jurásico de Galicia.

Lamentablemente, cabe comenzar con una mala noticia: en la comunidad gallega no se han conservado fósiles de dinosaurios. Conozcamos el por qué. “Tanto lo que en su época habría sido la Galicia de hoy y el norte de Portugal, así como la provincia de Salamanca, fue lo primero que emergió del mar hace 200 millones de años, en el Mesozoico, cuando los continentes nada tenían que ver con los actuales”, nos cuenta el geólogo y catedrático de la UDC Juan Ramón Vidal Romaní, que añade que todo lo que rodeaba estas zonas estaba sumergido, “no a gran profundidad, pero cubierto por agua”.

De tal manera que la vida que hubo durante el Mesozoico, “al final del Triásico, durante el Jurásico y el Cretácico, que evidentemente tenía que estar fuera del agua porque los dinosaurios no eran animales marinos, ¿dónde vivirían? Pues en esa zona que conformaba Galicia y todo lo demás emergido”, asegura el geólogo. Pero la fortuna de ser los primeros en albergar vida también trajo consigo una contraprestación que a día de hoy seguimos pagando: “Toda la lluvia que cayó hace millones de años tuvo más tiempo para ir erosionando ese continente emergido, mientras que lo que estaba debajo del agua no se erosionaba”.

Esto provocó que “todos los seres vivos que había en esa zona y que se morían en ella fuesen arrastrados por los ríos y llevados al mar, tal y como ocurre en el momento actual, de manera que aquí (en la comunidad gallega) no quedó nada, no tenemos rocas de esa época”, explica Vidal Romaní. Las únicas rocas que se conservan de ese tiempo están debajo del agua, “a unos 300 metros de profundidad o, a veces, más”.

De tal modo que, “por una parte tenemos el escenario, fuimos los primeros en emerger de las aguas, hace 200 millones de años, o incluso antes, pero, por otro lado, no tenemos sedimentos de esa época porque se erosionaron y no hay posibilidad de rescatar restos”. “Tenemos el escenario, pero los ‘animales’ que había encima ya no existen”, zanja.

Con todo, teniendo en cuenta que no solo hubo dinosaurios hace tanto tiempo, justo cuando los continentes emergieron del agua, sino también en épocas más tardías, durante el Cenozoico, ¿aparecerían estos en Galicia? “Casualmente no, tenemos que llegar hasta el Mioceno para encontrar cuencas de lignitos, como las que hay en Meirama y As Pontes, o en Xinzo de Limia, donde sí encontramos restos de ‘animales’, pero de una época más moderna. Los dinosaurios ya habían pasado, ya se habían extinguido. “Los animales que hay en Galicia en las cuencas terciarias son de hace 24 millones de años y los dinosaurios se acabaron hace 65 millones o quizá antes”.