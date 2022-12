Galicia lidera un proxecto para promover a cultura europea a través do teatro

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o director do Centro Dramático Galego (CDG), Fran Núñez, presentaron onte Phone, o proxecto que o Goberno galego lidera xunto a nove socios internacionais co obxectivo de contribuír á salvagarda da diversidade cultural e lingüística en Europa conectando as persoas a través do teatro.

O proxecto, no que a Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades participa de xeito transversal a través dos seus departamentos de Política Lingüística, Cultura e Industrias Culturais, con especial protagonismo do CDG, supón a primeira gran colaboración internacional de teatros públicos e privados traballando polas linguas minorizadas e, cun horizonte en 2024, prevé obter como resultado máis de 170 accións culturais vencelladas ao mundo teatral.

Neste sentido, o responsable de Política Lingüística destacou “a importancia de programas como este en que a lingua galega se internacionaliza en espazos europeos onde hai sensibilidades por linguas coma a nosa”. Ademais, “é clave contar cun centro teatral de referencia que nos permite proxectarnos e intercambiar coñecemento con tan prestixiosas entidades”, engadiu Valentín García.

Pola súa banda, Fran Núñez incidiu na “importancia da lingua como eixe vertebrador da nosa cultura” e no “Centro Dramático Galego como unha ferramenta fundamental ao servizo da internacionalización do noso teatro”.

PRESENTACIÓN. No acto de presentación, que acolleu onte o Museo do Pobo Galego, tamén participaron a presidenta do dito museo, Concha Losada; a representante da Federación Galega de Teatro Afeccionado FEGATEA, Chelo Pampillón, e algúns dos artistas participantes neste proxecto, como Tamara Canosa ou Rafael Rey. Ademais, a xornada estivo amenizada pola actuación musical do compositor Xosé Lois Romero.

Con esta colaboración internacional, enmarcada na estratexia da Xunta por promover a cultura e lingua galegas no exterior, preténdense crear máis de 170 accións culturais de distinta índole tales como 16 producións teatrais, 16 co-producións de lecturas dramatizadas con elenco bilingüe, oito festivais e eventos internacionais, unha coprodución multilingüe baseada no traballo dos oito grupos comunitarios, oito residencias de creación dramatúrxica, 60 podcast a partir dos obradoiros de escrita nos grupos de teatro comunitarios, 70 vodcast realizados polos participantes no proxecto e unha publicación que recolla metodoloxías e boas prácticas para a difusión mediante o teatro de linguas minorizadas como base para crear unha rede de teatros.