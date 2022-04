Galicia vaise encargar da secretaría de organización da estatal Somos Digital

Santiago. A XIV Asemblea da Asociación Somos Digital, celebrada esta semana en Madrid, renovou a súa xunta directiva, asumindo a Rede CeMIT da Amtega a secretaría da organización.

Deste xeito, a Rede CeMIT reforza a súa presenza nesta entidade que agrupa a 15 de toda España que traballan co obxecto de acelerar e dar soporte á formación e certificación en competencias dixitais da cidadanía a través de Centros de Competencias Dixitais -en Galicia, a través das 91 aulas da Rede-, con especial atención ás zonas rurais e aos colectivos e persoas con maior risco de exclusión.

Amtega presentou a programación de actividades do #Día de Internet, que este ano coordina Galicia a través da Rede CeMIT, e que, ao longo dos meses de abril e maio, encherá o calendario de eventos e seminarios online baixo a temática Tecnoloxías dixitais para as persoas maiores e o envellecemento saudable.

No encontro aprobouse o novo Plan Estratéxico 2022-2025 da asociación, en cuxa redacción participou a Rede CeMIT e no que a entidade aborda cinco liñas estratéxicas que apostan por impulsar e ser un referente no desenvolvemento das competencias dixitais segundo o marco Europeo DigComp -en sintonía coas liñas de traballo que desenvolven a Amtega e a Rede CeMIT-, por incrementar a súa incidencia institucional e política, por aumentar a xestión profesionalizada da entidade e o intercambio de coñecemento e experiencias en rede, así como por fortalecer a comunicación, tanto interna como externa, e facer un especial esforzo no acompañamento e reforzamento da figura dos dinamizadores dixitais, esenciais na actividade de Somos dixital e, dentro dela, da Rede CeMIT de Galicia.

Somos Digital considera que son varias as circunstancias que convidan a ser ambiciosos neste novo período: a madurez das diferentes redes de centros de competencias dixitais en canto á súa xestión, as actividades que realizan no territorio enmarcadas nun período de transformación dixital, o intercambio de experiencias, a identificación de boas prácticas, a vixilancia respecto a modificacións do modelo de competencias e os seus posibles sistemas de homologación.

O papel dos Centros de Competencias Dixitais reforzouse na nova economía dixital, tanto no medio rural como no urbano, e sobre todo con aquelas persoas que necesitan un apoio para a aprendizaxe e a motivación.

A relación e a xeración de sinerxias e intercambios entre os socios, fundamentadas no impulso do traballo colaborativo, fortaleceu as relacións de confianza entre as entidades e permitiu a adhesión de novos socios.

De feito, acaba de incorporarse á entidade a Red Conecta Ciudadanía Comprometida, ao tempo que novas redes -é o caso de Cruz Roja e a Red Vuela Guadalinfo de Andalucía- se incorporaron ás vogalías da xunta directiva.

Renovou a presidencia a Red de Espacios CyL Digital de Castilla y León, e figuran, na vicepresidencia, a Fundación Esplai (de ámbito nacional); a Fundación Dédalo (Navarra), na tesourería e a Rede CeMIT de Amtega na secretaría de organización.

Somos Digital aglutina máis de 1.500 centros de competencias dixitais, de acceso libre que poñen en marcha proxectos que capacitan ás persoas a través das TIC. ecg