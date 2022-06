Galicia vuelve a ser un referente para España en banderas azules

Marín acogió este miércoles el acto de entrega de las 166 banderas azules que este verano ondearán en 112 playas, 11 puertos deportivos, 29 senderos y 14 centros ambientales de Galicia, “un reconocimiento a su apuesta por el turismo sostenible”, y que sitúa a la Comunidad como referencia en España en banderas azules.

Alfonso Rueda, ha destacado que son 11 estandartes más que el año anterior, que ondearán a lo largo de 43 kilómetros de costa.

Rueda ha señalado que “no es sencillo obtener una de estas banderas o mantenerlas”, ya que los criterios ambientales para su concesión “son muy exigentes”. Por eso, ha destacado el mérito que supone que Galicia tenga una de cada cinco banderas concedidas en España.

El titular del Gobierno gallego, que estaba acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, agradeció la contribución de visitantes, vecinos, profesionales del mar y, especialmente, de los municipios en este “éxito ambiental” que también demuestra --ha dicho-- la “excelencia” de este litoral y de “todo lo bueno” de Galicia para ofrecer en un verano que, según ha reiterado, será “excepcional”.

Por su parte, el presidente de la entidad que concede estos distintivos, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), José Palacios, ha defendido que para obtener una bandera azul “no hay secretos” más allá de “mucho trabajo por la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la seguridad”.

José Palacios también ha salido al paso de las críticas que reciben estos distintivos medioambientales asegurando que siempre proceden de aquellos “que no las pueden conseguir, que no se presentan o que no demuestran que cumplen con criterios que son consensuados internacionalmente”.

EL IMPACTO DE SANXENXO. Un año más, Sanxenxo ha vuelto a tener un especial protagonismo en este acto de entrega de las banderas azules al recoger 17 distintivos para sus playas y otros tres para sus puertos deportivos que se suman a las ya recogidas en Madrid para sus senderos y centros ambientales. Es el municipio de Espala con más banderas azules en sus arenales y aspira a incrementar el número de enseñas.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha expresado su alegría porque su municipio hubiese sido el elegido para acoger este acto de entrega de este “marchamo de calidad” que supone reconocer que hay “mucho trabajo detrás para llegar a este momento”.

“Cruzando los dedos y esperando que el tiempo acompañe un poquito más”, Rueda ha asegurado que, desde un punto de vista turístico, las cosas van “muy bien” en la Comunidad y hay “muy buenas perspectivas”.

“Las expectativas son fantásticas”, ha sentenciado, antes de aludir a la recuperación del turismo internacional y de ejemplificar con el Camino de Santiago, con un 60% de peregrinos extranjeros cuando “el año pasado hubo muchos menos”.

Rueda considera que “se ha trabajado muy bien” y ha señalado que, dado el “tesoro” de paisajes, gastronomía y hostelería de la Comunidad, si se continúa “con sentidiño”, la Xunta tiene claro que Galicia se va a llevar “muchas alegrías turísticas” en este verano y en el futuro.