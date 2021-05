Gaña Ernesto Suárez unha bolsa para apoiar o teatro de 4.000 €

O proxecto Relato para un incendio resultou gañador da primeira bolsa de dramaturxia impulsada pola Xunta, a través do Centro Dramático Galego (CDG) e en colaboración co sector teatral. A escrita, obra do dramaturgo Ernesto Suárez Is, foi seleccionada entre un total de 20 candidaturas por unha comisión de valoración presidida polo director do CDG, Fran Núñez, que tivo en conta a fonda conexión da temática coa identidade galega e a aposta polo teatro contemporáneo e documental con base na memoria colectiva, entre outros aspectos. Recibirá 4.000 euros para o desenvolvemento do texto, que será levado á escena como coprodución co Centro Dramático Galego

No proceso de selección participaron representantes do Consello da Cultura Galega, da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e dos colectivos máis representativos do sector teatral en Galicia, como a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Escena Galega, Academia Galega de Teatro, Asociación de Festivais de Artes Escénicas, Unión Internacional de Marioneta, Revista Galega de Teatro, Asociación de Profesionais do Circo en Galicia e Asociación Galega de Dramaturxia. Tamén interviñeron nesta elección memebros da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural e da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega.

Relato dun incendio pon en conexión dous acontecementos que tiveron lugar na comarca coruñesa de Ordes en momentos moi diferentes. Por unha banda, os estudos etnográficos dun antropólogo danés na década dos 60 e, por outra, a ruta incendiaria dunha veciña da zona en 2016. Co obxectivo de investigar a loucura como factor alterante nas persoas, influíndo no comportamento ata rachar coa realidade e poñer en perigo vidas, o autor integrará ambos feitos nos mecanismos de ficción teatral. Para isto utilizará persoas, imaxes, relatos e situacións auténticas para artellar unha dramaturxia cos preceptos do denominado Teatro Verbatim, que mestura artes escénicas con documentos e testemuños reais.

Titulado superior en dramaturxia pola Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD), Ernesto Suárez Is (Ernesto Is) é tamén narrador oral, profesor de teatro e escrita dramática e membro do consello de redacción da Revista Galega de Teatro Erregueté.

Os traballos deste asturiano afincado en Vigo mereceron diversos galardóns, como o Abrente da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, entre outros recoñocimentos culturais.

A bolsa de dramaturxia representa a primeira fase dunha nova iniciativa en Galicia que nace impulsada polo CDG en colaboración con diversos colectivos do sector teatral e cultural para acompañar unha peza desde o seu xerme ata a posta en escena. Búscase así apoiar toda a cadea de valor dun espectáculo teatral a través de cada unha das súas fases, a escrita, a produción e a distribución.

Deste xeito, unha vez estea rematada a dramaturxia seleccionada nesta primeira fase, convocarase unha segunda bolsa, de creación, dirixida a compañías profesionais para a coprodución da escrita e dotada con 12.000 euros.

O proxecto seleccionado nesta segunda fase deberá executar o contrato nun prazo máximo de 12 meses desde a adxudicación.