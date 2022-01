Gastronomía, espías y Sean Penn, como director y actor, para empezar el año con el cine

Tras un fin de 2021 en el que llegaron títulos muy esperados, este 2022 empieza más tranquilo en lo que a cine se refiere y con estrenos en miércoles en lugar del habitual viernes. Llega lo nuevo de Sean Penn como director y actor, acompañado de su hija Dylan, y también cine gastronómico y de espías.

‘EL DÍA DE LA BANDERA’. John Vogel es un inconformista. Un emocionante, extraordinario padre con grandes planes y una actitud audaz y magnética, que le enseña a su hija Jennifer a vivir una vida de riesgo y aventura. Es emocionante para una niña, pero a medida que Jennifer crece, la realidad comienza a devorar esta imagen de su héroe. Sus grandes e imprudentes historias ya no son creíbles, pero si sus terribles consecuencias. Liberándose, Jennifer se construye una vida propia, lejos de su inestable infancia. Pero a medida que los planes descabellados de John continúan aumentando, Jennifer no puede evitar volver a su padre y a su aventura más devastadora hasta ahora.

Dirigida por Sean Penn a mayor gloria de su hija Dylan, “Flag Day”, que compitió en la sección oficial de Cannes, es la historia de un padre ausente y de una hija que debe buscarse sola la vida. Un preciosista ejercicio de cine en el que la joven actriz sale malparada en cuanto a calidad interpretativa frente a su padre. Basada en hechos reales, se trata de una adaptación del libro de memorias de Jennifer Vogel, Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life.

‘DELICIOSO’. Francia, siglo XVIII. En los albores de la Revolución Francesa, el prestigio de una casa noble depende sobre todo de la calidad de su mesa. Cuando el talentoso cocinero Manceron es despedido por el Duque de Chamfort, pierde el gusto por cocinar y decide volver a su casa en el campo. Allí conoce a la misteriosa Louise, quien le devuelve la pasión por la cocina y le ayuda a crear el primer restaurante en Francia.

El realizador francés Eric Besnard ha construido una comedia apoyada en datos históricos que recrea -con una historia de amor desigual en medio- el nacimiento del primer restaurante de Francia en los albores de la Revolución.

‘EL ESPÍA HONESTO’. El ambicioso científico Franz Walter acepta trabajar para el servicio de inteligencia exterior de la RDA y promete lealtad absoluta al sistema hasta que pueda asumir su nuevo cargo como catedrático en la universidad. Franz, pronto se verá obligado a utilizar prácticas no muy adecuadas para conseguir las peticiones de sus superiores: vigilancias y escuchas telefónicas, cartas y diagnósticos falsificados, chantajes y presiones psicológicas. Pero esto es más de lo que Franz puede soportar... Y se producirá un súbito giro en la historia.

Basada en una historia real, la del Dr. Werner Teskle (última víctima mortal de la RDA), cuenta cómo un científico es contratado por el servicio secreto de Alemania del Este para ser enviado como espía a la Alemania Occidental. Dirigida por la realizadora alemana Fraziska Stünkel, Lars Eidinger y Luise Heyer interpretan a la pareja protagonista, transmitiendo con soltura una historia de amor desgarradora.

‘ESTADO IMPURO’. Dos matrimonios convencionales están invitados a pasar el fin de semana en la casa de su amigo Daniel en un campo a las afueras de Buenos Aires. La comida transcurre agradablemente hasta que Daniel arroja la manzana de la discordia: ¿Siguen siendo felices juntos? ¿No os gustaría disfrutar de alguna aventura? ¿Qué tiene de malo una relación abierta? A partir de allí lo que sigue es una discusión acalorada y provocadora donde se enseñan todas las capas que caracterizan la deconstrucción de la monogamia: el miedo y el deseo, los celos, la hipocresía y la curiosidad. La tensión se vuelve explosiva cuando la provocativa Alexandra junto a su compañero Jacobo se unen a la comida y anuncian su intención de tener una orgía entre todos.

Arturo Prins dirige esta historia sobre la poligamia que analiza los nuevos formatos de relaciones que afloran en nuestra sociedad.

‘I NEVER CRY’. Dirigida por el polaco Piotr Domalewski, es una tragicomedia que ahonda en las dificultades de las familias separadas por la emigración de trabajadores polacos al extranjero, centrada en los conocidos como “eurohuérfanos”, los niños de países del este cuyos padres emigraron masivamente hacia países de la UE.

‘¿QUÉ VEMOS CUANDO MIRAMOS AL CIELO’. Premio de la crítica en la Berlinale, “Qué vemos cuando miramos al cielo” es una película del georgiano Alexandre Koberidze centrada en una joven pareja que decide darse cita en un bar tras coincidir diversas veces por la calle, pero el día del encuentro ambos han trasmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse.

MÚNICH EN VÍSPERAS DE UNA GUERRA. Basada en una novela del británico Robert Harris y protagonizada por George MacKay, Jannis Niewöhner y Jeremy Irons, Múnich en vísperas de una guerra” es un thriller ambientado en el otoño de 1938 cuando Adolf Hitler se prepara para invadir Checoslovaquia y el gobierno de Neville Chamberlain busca desesperadamente una solución pacífica.