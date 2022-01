Gesca Hoteles y The Room Company se fusionan

TURISMO. Los grupos hoteleros GescaHoteles y The Room Company anuncian una integración comercial entre ambas empresas que permitirá sumar 325 habitaciones en Galicia, Asturias y León, además de aunar experiencia y conocimiento para continuar la expansión conjunta en Cantabria y País Vasco. En primera fase, esta fusión supondrá la integración de los establecimientos de Zalle don Fernando, La Casa del Abuelo y Del Abuelo Holiday Homes, situados en Asturias, bajo la marca by gescaHoteles. Alejandro Martínez, director general de gescaHoteles, y Sergio Aostri, director de operaciones de The Room Company, que coincidieron anteriormente en una gran cadena hotelera española, destacan las buenas sinergias entre las empresas como motivo de la fusión. “Esta integración comercial crea unas bases sólidas para la explotación de otros establecimientos conjuntos que ya estamos estudiando”, añade Martínez. El acuerdo se ha firmado en el marco de FITUR 2022, que se celebró en Madrid del 17 al al 23 de enero, y entrará en vigor a partir del 1 de febrero. GescaHoteles es una de las empresas con más camas en Santiago de Compostela. Se enfocan tanto a cliente empresa como a cliente que visita la ciudad por turismo o realiza el Camino de Santiago: Hotel Lux Santiago, Hotel Ciudad de Compostela, Linares Rooms, Alameda Rooms, A Tafona do Peregrino, Pombal Rooms, Albergue Linares, Lux Apartamentos Santiago y Lux Apartamentos Rosalía. También gestiona hoteles y apartamentos turísticos en León, como el Hotel Rincón del Conde, Principia Suites y Domus Oncinae, ejemplo de su pujanza actual. ECG