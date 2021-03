Ghaleb Jaber Martínez, productor destacado por la prensa británica

Una entrevista al productor y guionista Ghaleb Jaber Martínez encabeza un reportaje publicado anteayer por el diario británico The Guardian, que destaca el éxito de la serie O sabor das Margaridas, relato con él como alma mater.

Serial en clave de thriller policial, coproducido por CTV (Teo), TVG y Comarex, es citada en dicho artículo como ejemplo del bum que vive la nueva hornada de tramas de intriga creadas en Galicia pero con el talento suficiente para llegar a mercados de todo el mundo. Se informa en dicho texto del logro de O sabor das Margaridas al colarse en el top 10 de las series más vistas por británicos e irlandeses dentro de Netflix.

La pieza del prestigioso periódico lleva por expresivo título Noir gallego: cómo un rincón lluvioso de España generó un nuevo género televisivo (“Galician noir: how a rainy corner of Spain spawned a new TV genre”).

O sabor das Margaridas es una trama de eco internacional cuya primera temporada comenzó a ser emitida en Televisión de Galicia (TVG) en 2018. Saltó luego a Netflix en 2019, donde está disponible para más de 180 países.

Su reparto, basado en el hacer interpretativo de María Mera, Santi Prego, Noelia Castaño o Rebeca Stones, entre otros implicados, es otro de los pilares de su repercusión al alza más allá del mercado cercano.

De hecho, en la entrevista Ghaleb Jaber Martínez (CTV) resalta la capacidad de trabajo coral que logran productoras gallegas como CTV o Vaca Films, entre otras.

“En Galicia contamos con una red de trabajadores de la industria cinematográfica con grandes habilidades técnicas y creativas”, afirma.

La segunda temporada de O sabor das Margaridas está dirigida por Alex Sampayo, con guion original del citado Ghaleb Jaber Martínez, Eligio Montero y Raquel Arias.

Carlos Montero, Diego Ávalos y Emma Lustres, también aparecen entrevistados en el citado reportaje de The Guardian, escrito por la periodista Julia Webster Ayuso, empleando fotografías de Jaime Olmedo, el responsable de la foto fija de la serie El desorden que dejas.

Hablan a su vez de series como Auga seca (creación hispano lusa con eco en TVG), El desorden que dejas (ideada por Netflix, grabada en Galicia con el santiagués Tamar Novas como coprotagonista), Fariña (de Antena 3) y La Unidad (de Movistar+, con el monfortino Dani de la Torre como director y el compostelano Luis Zahera entre los actores principales), aparte de mencionar otros títulos españoles sin tales nexos gallegos pero con audiencia en diferentes países, como La casa de papel (Netflix), el principal ejemplo de trama nacida en un mercado pequeño como España pero capaz de seducir a un target grande al exportarse por varias vías.

La periodista resalta además la reciente apuesta de Amazon al estrenar 3 Caminos, una historia de intriga alrededor de la Ruta Xacobea.

Ghaleb Jaber Martínez pone en valor durante la entrevista con The Guardian, la singularidad que ofrece nuestra comunidad al servir de escenario para tramas que cuidan igual fondo que forma.

“Galicia tiene una gran diversidad de paisajes, ciudades, pueblos, mar, montañas... y eso siempre es muy atractivo para la ficción”.