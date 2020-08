Gran acollida de ‘Contos ilustrados’, con Quico Cadaval e Kiko da Silva

Presentáronse en Pontevedra este fin de semana cunha orixinal proposta na que, baixo o título de Contos ilustrados, Kiko da Silva e Quico Cadaval ofreceron ao público asistente á praza María Victoria Moreno da cidade do Lérez unha mistura entre o cómic e o teatro, coa oralidade ilustrada como gran protagonista.

Unha marabillosa e pioneira posta en escena ante a que os asistentes responderon cunha gran acollida.

Tanto é así que espectadores como Anxos Rial Vidal calificou de “chulada a simbiose de oralidade e imaxe, un pracer poder escoitar a Quico e verte crear imaxes in situ”, en referencia ao debuxante.

Para Elisabeth Oliveira “foi unha experiencia incrible!, e engadía a través das redes sociais un efusivo “Grazas aos dous!” por “un derroche de xenialidade inesquecible”, desde o punto de vista de Ana Cristina Juncal.

“Parabéns” foi do máis repetido, dirixido tanto ao actor e dramaturgo Quico Cadaval como a Kiko da Silva -colaborador de EL CORREO GALLEGO coa súa sección diaria no xornal A Silveira-.

Todo un éxito ante o que ambos protagonistas coincidiron en sinalar que “a nosa experiencia foi tan boa que estamos pensando en voltar a facer o espectáculo en outros lugares de Galiza”.

E será, sen dúbida, unha magnífica ocasión para poder gozar da creatividade de ambos artistas, nunha posta en escena na que a que a capacidade narrativa do primeiro e a mestría do debuxo no segundo deleitarán a todos os galegos amantes da arte.