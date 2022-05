Gran celebración do Día dos Museos na casa de Pardo Bazán

Santiago. TO Centro Cultural Marcos Valcárcel da Deputación de Ourense celebrará o Día Internacional dos Museos o vindeiro 18 de maio ás 18.00 horas, cun obradoiro de pintura casual coordinado polo pintor e gravador ourensán Xosé Poldras, autor de múltiples obras expostas na Biblioteca Nacional de España; Museo de Arte de Nuestra América, A Habana, Cuba e o museo Majdanek, en Polonia, entre moitos outros lugares.

Neste obradoiro, no que non é preciso ter ningún coñecemento previo sobre pintura, as persoas participantes poderán elaborar unha peza pictórica casual ou xestual utilizando trucos con pintura acrílica que o monitor mostrará durante o obradoiro.

Durante a xornada, de tres horas, os participantes, ademais depreguntar as súas dúbidas o monitor, poderán levar á súa obra como recordo.

O centro cultural aportará os materiais precisos e o artista coordinará e guiará aos asistentes no seu proceso creativo, nunha xornada que o Marcos Valcárcel recupera a “pintura en directo” que xa ten ofrecido noutras ocasións e converténdose así non soamente nun lugar onde contemplar a arte, senón tamén nun punto de produción artística, dunha xornada especialmente sinalada para todos os museos do mundo.

Cabe sinalar que esta actividade terá lugar no mesmo espazo ca mostra O amante do papel, que recolle obras de artistas como Picasso, Rembrandt, Durero, Dalí ou Marc Chagall, entre outros. ecg