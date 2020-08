Gran éxito da campaña por un turismo seguro en Galicia

Máis de 5.300 persoas visitaron en verán o espazo informativo móbil Galicia destino seguro, incluído na campaña coa que a Xunta promoveu desde xullo un turismo seguro en 23 localidades, que onte rematou o seu percorrido no concello de Tui.

Desde esta unidade, que recibiu unha media de 215 visitantes diarios e funcionou como oficina de turismo itinerante, informouse aos viaxeiros e aos propios galegos dos recursos dispoñibles na nosa comunidade e a potencialidade de Galicia como destino seguro. Contouse coa atención de profesionais da información turística e difundiuse o destino, poñendo en valor recursos como o Camiño, a paisaxe, a natureza, a enogastronomía ou o patrimonio.

A iniciativa comezou en xullo en Santiago e continuou por algúns dos principais destinos turísticos, urbanos, de costa e tamén de interior.

Formaron parte zonas como Ferrol, A Coruña, Ribeira, Betanzos, Rianxo, Lugo, Monforte de Lemos, Sarria e Viveiro, Ourense, O Carballiño, Pontevedra e Poio.

Nas últimas semanas estivo no Salnés, con Sanxenxo, O Grove, Cambados e Vilagarcía de Arousa como parte do seu percorrido, así como en Cangas, Vigo ou Nigrán.

As últimas paradas foron Baiona, onte sábado, para rematar hoxe en Tui.

Esta campaña itinerante enmárcase na batería de medidas postas en marcha pola Xunta para ofrecer seguridade e protección aos viaxeiros, traballadores e galegos no actual escenario e forma parte do Plan de Reactivación do sector cultural e turístico.

Para o sector profesional, o Goberno está a actuar en catro ámbitos: a información, coa posta a disposición de materiais con medidas preventivas en materia hixiénico-sanitaria; a formación, a través de cursos gratuítos e certificables, o asesoramento e o financiamento para que empresas e profesionais do sector turístico se adapten á seguridade sanitaria.