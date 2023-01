Gran impulso á marca Artesanía de Galicia no mercado nórdico

A Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación impulsa a internacionalización da marca Artesanía de Galicia e a comercialización exterior do produto artesán galego a través da participación na feira profesional Formex, un evento de referencia internacional na decoración de interiores, que se celebra en Estocolmo desde onte e ata o venres 20 de xaneiro.

O stand da marca Artesanía de Galicia regresa ao mercado nórdico cunha colección de pezas de artesanía tradicional e contemporánea na que participan 37 obradoiros artesanais, dos cales 12 son novas incorporacións á feira.

Con esta son xa 11 as edicións nas que Artesanía de Galicia participa neste evento, ao que acudiu por primeira vez no ano 2013. Como resultado deste apoio á comercialización e á promoción do produto artesán galego neste tipo de eventos de referencia internacional, Artesanía de Galicia conta xa con 52 puntos de venda en países como Suecia, Austria, Francia, Inglaterra, Italia, Alemaña, Dinamarca, Noruega e Xapón, e conta con seis distribuidores fóra do país: dous en Xapón, un en Alemaña, un en Austria, un en Dinamarca e outro máis en Inglaterra.

No stand de Artesanía de Galicia en Formex as figuras tradicionais de miga de pan, “sanandresiños”, combinan con pezas de coiro, vidro e cerámica contemporánea, coa madeira orientada á gastronomía, coa cestería, cos arranxos florais ou co bordado contemporáneo. As pezas que conforman esta colección forman parte dun catálogo profesional de produtos destinado a tendas, distribuidores, interioristas e prescritores internacionais do sector da decoración