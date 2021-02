Gran impulso do sector TIC galego coa creación de 114 compañías e un volumen de negocio de 2.800 millóns

Santiago. O sector tecnolóxico galego rexistrou 2.897 empresas no ano 2019 (114 máis que en 2018), cun volume de negocio de 2.872 millóns de euros, un 2,5 % máis que o ano anterior. Cun Valor Engadido Bruto (VEB) superior aos 1.500 millóns de euros, o sector TIC supón o 2,44 % do PIB total da comunidade.

Son datos recollidos no estudo A Sociedade da Información nas empresas TIC de Galicia. Edición 2020, elaborado polo Observatorio da Sociedade da Información en Galicia (Osimga), adscrito a Amtega, en base aos últimos datos e a unha enquisa realizada entre setembro e novembro do exercicio pasado, recollendo indicadores novos como o teletraballo ou a adopción de tecnoloxías disruptivas.

Ao igual que noutros sectores o impacto da COVID-19 incrementou a adopción do teletraballo nas empresas tecnolóxicas galegas.

O 63,4 % afirma contar con empregados que teletraballan, o que supón un incremento do 91,5 nun só ano. O 96 % dos empregados que teletraballan, fano dende o propio domicilio.

Outras tendencias recollidas por primeira vez son a implantación das tecnoloxías disruptivas no sector TIC galego. O 27,1 % das empresas neste ámbito utilizan e/ou incorporan aos seus produtos e servizos o denominado IOT (Internet das cousas).

En segundo lugar, nas tecnoloxías disruptivas sitúase o Bussiness Inteligence, que xa é utilizado polo 26 % das empresas TIC e, en terceiro lugar, figura o uso da intelixencia artificial (19,5 %).

Neste capítulo tamén cabe salientar que un 16,7 % das empresas TIC galegas emprega Chatbots, un 14,3 a realidade virtual e unha de cada dez TIC fai uso do blockchain (11,3 %) e dos xemelgos dixitais e simulación (10). Ademais, o 20,8 % das empresas TIC xa utilizan Big Data na toma de decisións.

comercio electrónico. O 75% das compañías deste ámbito na nosa comunidade realizaron compras de bens ou servizos a través de internet en 2020.

No último ano creceu a porcentaxe de empresas TIC que venderon os seus produtos ou servizos a través do comercio electrónico, situándose no 31,7 %, un 7,1 máis que o exercicio anterior.

O peso das vendas a través do comercio electrónico sobre as totais increméntase nun 10,4 por cento, ata acadar un peso do 58,2.

Nesta edición do informe destaca o incremento nas velocidades de conexión a internet, xa que a porcentaxe de empresas TIC conta con conexións de 100 Mbps supera o 76 %, case un 15 máis.

Con respecto á tecnoloxía de acceso a internet máis contratada, destaca a fibra óptica (54,6 %), cun incremento do 17,7 no último ano.

ciberseguridade. O informe revela que un 26,9 % das empresas galegas dedicadas ás TIC sufriu un incidente de seguridade durante o ano anterior.

Os intentos de estafa e os ataques de virus foron os incidentes máis frecuentes entre as empresas que tiveron problemas coa ciberseguridade. O primeiro (intentos de estafa) creceu en 8 puntos porcentuais no último ano, substituíndo aos virus como incidente máis frecuente.

Polo que se refire á interacción coas administracións públicas a través de internet continúa a súa tendencia de crecemento, situándose no 82,9 %, o que supón 4,6 puntos porcentuais máis que en 2019. O uso da sinatura dixital acadaba o 69,6 % das empresas TIC galegas.

Por último, o informe tamén pon de manifesto que durante o último exercicio subiu lixeiramente a dispoñibilidade de páxinas web entre as empresas do sector ata acadar o 79 por cento.

A utilización das redes sociais por parte das empresas TIC galegas situouse no 42,7 % no ano 2020.

Neste sentido, cabe subliñar que a realización de accións de marquetin é a principal motivación que as compañías alegan para o uso das redes sociais. redacción