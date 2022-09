Gran programación musical e gastronómica para a estrea de Ferve Estrella Galicia

A Alameda de Pontevedra acollerá o 16, 17 e 18 de setembro a primera edición de Ferve Estrella Galicia, un evento/festival que xunta música, cultura, artesanía e gastronomía e contará con chefs e artistas de renome. Haberá degustación de petiscos de autor e cervexa, showcookings, talleres, postos de artesanía de Galicia e de produtores que participan no Mercado da Colleita.

Un total de catorce novos chefs, unha nova incorporación musical, cinco talleres e a presentación das Ferve Talks compoñen as novas confirmacións deste novo cartel que se fará realidade grazas a Estrella Galicia e Xacobeo 21-22.

Como novidade, os asistentes que desexen confirmar a súa asistencia a este evento de entrada libre. Recibirán a cambio unha caña como premio nunha das barras Estrella Galicia do evento.

No repertorio musical, Guadi Galego, unha das artistas galegas máis relevantes da escena galega actual, únese a Baiuca, Marilia Monzón, Xoel López e a Banda de Late Motiv para darlle vida ao evento da maneira máis melódica posible. Guadi Galego conta cun directo único en Galicia froito dunha carreira musical que comeza sendo moi nova.

En Ferve, a artista galega volve a unha cidade que coñece moi ben e que a acolle cos brazos abertos en cada unha das súas visitas. Esta vez bailaremos ao ritmo clásicos e novas cancións por igual.

As novas confirmacións de chefs en Ferve completan unha programación gastronómica de impacto, que xa contaba previamente cos chefs galegos Javi Olleros, do restaurante Culler de Pau (dúas Estrellas Michelin), Pepe Solla, de Casa Solla (unha Estrella Michelin) e Pepe Vieira, do restaurante Pepe Vieira (unha Estrella Michelin) como anfitrións. Ademais, incorpóranse ao cartel Estrellas Michelin de fóra de Galicia.

É o caso de Víctor Martín, propietario do Restaurante Trigo en Valladolid, coñecido pola súa cociña contemporánea de base tradicional, e Alejandra Herrador e Emanuel Carlucci, propietarios do Restaurante Atalaya (en Alcossebre, Castellón), característico pola súa cociña creativa, dinámica e libre de ataduras.

Dende a cidade de Ourense, Lydia del Olmo e Xosé Magalhaes, parella saída entre os fogóns da Casa Solla, participarán en representación da súa cociña aberta e natural do seu restaurante Ceibe. Beatriz Sotelo, un dos nomes femininos máis relevantes da gastronomía galega, adícase á formación de novas xeracións de cociñeiros, a xestión de eventos e outros servizos persoalizados.

Asistirán tamén aos cociñeiros e cociñeiras que representarán ás asociacións de cociña de Galicia, como o grupo NOVE con Yayo Daporta, que trae a súa cociña galega actualizada con guiños a produtos doutras zonas ou Javier R. Ponte (máis coñecido como Taky), xefe de cociña no Catering Boketé.

A xornada inaugural do venres contará con representantes da Banda de Cociñas de Pontevedra: Rubén González (El Cafetín, Pontevedra), Marta García (Meigas Fóra, Pontevedra), Vicente Tortajada (La Culpa de la Gula, Pontevedra) e Marta Santiago (A Fervella, Pontevedra).

Begoña Vázquez Gago, co seu Regueiro da Cova, traerá a súa cociña tradicional e de produto con toques actuais, en representación de Ourense Cociña.

Adrián Felípez (Miga, A Coruña) representará a Coruña Cociña, Toño Lorenzo (A Faragulla, Chantada) a Lugo Cociñeiros e Carlos Gea (Living, Vigo) á asociación Vigo Gastronómico.

Así mesmo, todos eles compartirán espazo cunha listaxe de chefs de renome previamente confirmados, como Vicky Sevilla, Iñaki Bretal, Iván Domínguez, Ignacio Echapresto, Xanty Elías, Diego Guerrero, Héctor López ou Juliano Valese, entre moitos outros.