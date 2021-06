Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas...”

Algo no hice bien este San Juan. Únicamente no cumplí con la tradición de saltar las olas de la playa de la Lanzada, además hacía mucho frío.

Por lo demás, intenté quemar los malos espíritus y augurios en la hoguera, bueno hoguerita, pero fuego al fin y al cabo; cumplí con la tradición de saltarla unas cuantas veces, la verdad, no recuerdo cuántas fueron, y me comí unas sardinas sobre unas buenas rodajas de pan de brona bien empadadas por la grasa del pescado. Hasta me lavé la cara por la mañana con el agua de hierbas y rosas que preparamos todos los años en casa, que dicen que otorga felicidad y belleza.

Pero algo no hice bien, ya que todos esos espíritus malignos que quise expulsar siguen campando a sus anchas y tocando las narices.

Vaya, como siempre.

Así, ahora tendemos que acostumbrarnos a ver a los indultados del procés a ponernos de vuelta y media a todos aquellos que de verdad creemos en la democracia y que este es un país serio, a pesar de algunas de sus leyes, algunos de sus jueces, de sus sentencias, de los buenos y los malos y, sobre todo, de nuestros políticos.

¡Sí, otra vez con lo mismo!

Por ejemplo, el protector estomacal contra la estulticia política que me tomo por las mañanas, el martes no me hizo nada, tampoco el miércoles, ni el jueves...

Y tuve que escuchar justificaciones como la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que nos intenta hacer comulgar con los indultos siendo comprensivo con todos aquellos ciudadanos -que saben que son millones y millones- que no entienden la medida de gracia del Gobierno para aquellos que quisieron acabar con nuestra legalidad y pasarse la Constitución -a pesar de que necesita un remozado- por los bajos de sus pantalones.

Que sí, que es legal, que la decisión de Pedro Sánchez es una prerrogativa que le permite la Carta Magna. Pero la legalidad no tiene que ver nada con la ética ni con el buen hacer ni la administración leal hacia todos los españoles.

Los independentistas y condenados por el ilegal referédum soberanista del 1 de octubre y el quebranto del Estado de derecho siguen en sus trece, siguen amenazando con las acciones unilaterales, con la autodeterminación, sin consulta si es que el Ejecutivo no se aviene a ello.

Pero ya sabemos que para que todo eso fuera posible, primero habría que cambiar nuestra Ley de Leyes, y con lo cómodo que está Sánchez en su poltrona y la falta de sintonía y consenso político de una amplia mayoría parlamentaria, ya que les digo yo que de reforma de la Constitución, na de na.

El presidente se sirvió de aquello del donde dije digo... y se emperró en dejar en la calle a los nueve independentistas catalanes con una medida de gracia que, digo yo, se tendría que conceder por algún merecimiento, por alguna actitud o aptitud positiva para que la misma tuviera cierta consistencia.

Pues no, los ya excarcelados no solo no solicitaron los indultos, sino que encima le echan en cara al Ejecutivo que no les haya amnistiado.

Claro que con esa otra medida quedarían borrados esos delitos por los que fueron condenados, no sumarían en el caso de volver a intentar un golpe separatista y, sobre todo, porque aquellos cobardes que huyeron de la justicia como Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín y dejaron en la estacada a sus compañeros de la neonata República Catalana, podrían volver a España, ya no podrían ser perseguidos por la justicia y podrían seguir riéndose de todos y cada uno de los españoles de bien.

Sobre Antonio Garamendi y otros personajes que no saben ni por dónde se mueven, mejor no voy ni a hablar. Nunca me gustaron los veletas, hipócritas o los falsos

El otro día me enviaron un meme con una frase de Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.

Que acertada sentencia para el momento que vivimos.

¿Y si la utopía se hiciera realidad y pudieramos convivir todos juntos, en comunidad, en paz, con concordia, colaborando, solidarizándonos, ayudándonos?

Ya ven lo malo que es pensar, se le empiezan a pasar a uno estas ideas por la cabeza y acaba por querer convertir el mundo en un paraíso de concordia y sin fronteras.