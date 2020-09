Guadagnino afirma que hacer películas “es un viaje, es mi vida”

El director italiano Luca Guadagnino, que presenta en la 68 edición del Festival de San Sebastián la serie ‘We are who we are’ y, además, preside el jurado de la Sección Oficial del certamen donostiarra, ha asegurado que hacer películas es “un viaje, es mi vida”. “Me pagan, pero yo lo haría gratuitamente. Me gusta contar historias y no veo limitaciones”, ha expresado.

Guadagnino narra en ‘We are who we are’, serie televisiva de ocho capítulos para HBO-SKY, la historia de Fraser, un chico de catorce años que acaba de mudarse a una base militar americana en el Véneto.

Allí conoce a Caitlin, un chica de su edad. Ambos están confusos en lo que respecta a sus identidades sexuales y de género. Poco a poco se van haciendo amigos, se ayudan el uno al otro y terminan fingiendo que tienen una relación para evitar la presión de sus amistades y del mundo exterior.

Mientras Caitlin rechaza un lado femenino del que no quiere saber nada y que genera un vacío entre ella y su padre, Fraser se siente atraído por un chico mayor que él que trabaja con su madre, Sarah. Sus primeras experiencias amorosas tendrán un efecto explosivo en sus vidas, han asegurado.

En rueda de prensa, el cineasta ha destacado, respecto a la “fluidez de género” que se refleja en la producción, que “un adolescente ya es fluido porque su cuerpo está cambiando y se está transformando en un adulto” y, en ese sentido, ha apostado por “tener cuidado con los titulares” sobre la condición sexual de los protagonistas y “centrarse en la identidad de los personajes de la historia”.

Asimismo, ha señalado la importancia de crear un “microcosmos” para los personajes de la serie, los cuales “no saben dónde pertenecen”. “Yo crecí en muchos lugares y tengo ese sentimiento de desplazamiento que me hace tener la mente abierta”, ha relatado.

Guadagnino ha explicado que este proyecto televisivo “se ha concebido y rodado a nivel global como una película” por lo que no ha supuesto un cambio realizar una serie, a excepción de optar por rodar en digital “por el concepto del aquí y el ahora”.

Luca Guadagnino, nacido en la ciudad italiana de Palermo en 1971 es director, guionista, productor y emprendedor artístico. En 1999 debutó en la dirección con ‘The Protagonists’ (1999), presentada en Venecia. Le siguieron ‘Melissa P’ (2005), ‘Io sono l’amore’ (’Yo soy el amor’, 2009), nominada al Oscar al Mejor Vestuario y al Golden Globe y al BAFTA a la Mejor Película Extranjera, y ‘A Bigger Splash’ (’Cegados por el sol’, 2015), con la que compitió en Venecia.

En 2017 obtuvo su mayor éxito con ‘Call Me by Your Name’, que ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado y fue nominada a Mejor Película. En 2018 dirigió el remake de la película de Dario Argento ‘Suspiria’.

Preguntado por la nueva normativa de los premios Oscar para exigir que las candidatas a Mejor Película cumplan con requisitos mínimos de inclusión y diversidad, Luca Guadagnino ha saludado el nuevo reglamento por lo que suponga para que el cine “sea abierto y no cerrado a quién entra y quién no entra”.



SAN SEBASTIÁN. E.P.