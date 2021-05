Guía definitiva para presumir de fotos este verano

Las imágenes a vista de pájaro siempre sorprenden por ser una perspectiva que no estamos acostumbrados a ver. Cualquier lugar se vuelve espectacular si lo miras desde arriba. Con este drone puedes empezar a practicar desde este ángulo y con una calidad más que aceptable sin invertir mucho dinero.

Si te has gastado una suma importante de dinero en tu móvil para que grabe en 4K pero te has cansado ya de las fotos que saca siempre iguales, esta puede ser tu solución. Te recomendamos estos objetivos para el móvil, muy fáciles de colocar y la alternativa perfecta para no ir cargado con tu reflex y tener opciones de diferentes fotografías.

El estabilizador profesional para tu móvil con el que conseguirás planos dignos de una steadycam pero con tu teléfono.