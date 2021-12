‘Gústame todo de ti’, arranca a oferta de Nadal da CRTVG

Baixo o slogan Gústame todo de ti, arranca a programación de Nadal da Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG), que nestas datas buscará precisamente iso: que aos espectadores lles guste todo das súas propostas de lecer e entretemento para todos os públicos. Esta mesma fin de semana, os presentadores máis coñecidos da canle pública galega dan a benvida ao Nadal coa estrea dun vídeo musical, o vindeiro sábado, que poderá verse tamén nas canles dixitais.

Unha das transmisións máis agardadas é a do Sorteo da Lotaría de Nadal o 22 de decembro, cun programa especial presentado por Loly Gómez e Carlos Amado, que realizará un amplo despregamento por toda Galicia na busca de posibles agraciados. Xa o venres 24, a Noiteboa da Galega será a máis falcatrueira, con Roberto Vilar acompañado da tropa do Land Rober Tunai Show nunha edición especial do programa, que, por unha vez, intercambia o día de emisión co Luar, que se emitirá a véspera, o xoves 23 de decembro.

E ao día seguinte, na noite do 25, ofrecerase un especial de Bamboleo, con actuacións musicais, bailes en directo, os xogos máis divertidos e moito bo humor.

Ese mesmo día de Nadal, tras a parada pola pandemia, volve á TVG Treixadura, un dos grupos que máis festa reparten coa súa música e que será protagonista dun Grandes Cachadas. Ao longo das festas, o espazo presentado por Esther Estévez ofrecerá outros especiais, dedicados aos momentos máis sorprendentes dos famosos galegos, ao éxito do informativo Galicia Noticias e a Gayoso e a Piñeiro, que se enfrontarán nunha rifada batalla para decidir cal dos dous é o mellor presentador da TVG. E, sen dúbida, unha das emisións máis especiais terá lugar o 26 de decembro, cando os mellores cantantes das orquestras galegas acompañarán a Juan Pardo no seu regreso á TVG polo Nadal. Os espectadores reencontraranse cun dos seus artistas máis queridos nun programa especial que presentarán Arturo Fernández e Alba Mancebo.

A produción propia da TVG porase tamén en valor coa emisión de varios Eventos G, que achegarán os segredos xamais contados da orquestra Los Satélites, contarán moitas historias agochadas detrás da pandeireta e amosarán a ledicia das festas tradicionais galegas. Outra agradable sorpresa serán as edicións de Nadal de Atrápame se podes, o concurso presentado por Paco Lodeiro, en que concursarán persoas famosas e en que o bote en xogo se destinará a distintas asociacións benéficas.

A programación infantil non para en Nadal e, ademais, os pequenos da casa terán unha cita, en directo, á hora da merenda cos populares Bolechas, cada día, na canle YouTube da TVG. E a web www.crtvg.gal e a App do Xabarín amplían a oferta infantil, a partir do luns 20, con 10 títulos de animación e preto de 700 episodios de entretemento. Tamén se estreará, o 26 de decembro, o documental Meniños Cantores.