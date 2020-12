‘Hablamos español’ acusa a la Xunta de “excluir” el castellano de sus premios para jóvenes creadores

‘Hablamos español’ manifiesta que en los premios denominados A Xuventude crea “se ha discriminado a las personas que tienen como lengua habitual el español”. La plataforma indica que el certamen, en el que pueden participar jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, consta de las siguientes modalidades: cómic, creación de videojuegos, cocina, danza, diseño de joyas, fotografÍa, grafiti, moda, mÚsica, novela corta, poesÍa y teatro. “En las bases se especifica” -dice Hablamos español- que en todas las modalidades en las que se necesita el uso de lenguaje escrito, está prohibido el español. Esto es, en las modalidades de cómic, creación de videojuegos, cocina, grafiti, música, novela corta, poesía y teatro solo se puede concursar en gallego”. Además, la plataforma afirma que “si les ha extrañado que se incluya el área de cocina en la prohibición, les informamos que en las bases se advierte que será asÍ porque habrá escribir una receta y habrá de hacerse en gallego, y en la modalidad de grafiti también se aclara que si el dibujo añade texto no puede estar en español”.

Continúa ‘Hablamos español’ indicando que “el premio está dotado con 3000 euros, 1500 euros y 1000 euros por cada especialidad, e incluye, además de la dotación económica, la impresión y/o difusión de las obras, lo que supone una gran oportunidad de promoción personal, sin mencionar las apariciones en prensa como ganadores. No existen premios similares a los de este certamen para las personas hispanohablantes”. La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, precisó en una queja que “mutilar la creación en español es privar a las personas que lo tienen como su lengua, de una herramienta valiosa a la hora de crear. Esto no es promoción de un idioma, es discriminación”, y añadió “hemos solicitado de forma reiterada a la Xunta que cese en este tipo de prácticas, pero no lo hemos conseguido. Apelamos a usted como defensora de todos los gallegos, sea cual sea su lengua”.