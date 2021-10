Hacer de la sonrisa nuestro reto diario personal

Por lo visto, siete de cada diez trabajadores sufren estrés posvacacional, y aunque la apatía que arrastro esta semana coincide con la vuelta al trabajo y ahí podía estar yo metida tan ricamente en ese 65% de quienes creen padecerla, he de reconocer que también concuerda con el mal tiempo de estos últimos días, el tener que empaquetar sin querer hacerlo bikinis y chanclas, y sobre todo, el darme de bruces en el supermercado con turrones y mazapanes. Que lo de que el tiempo is fugit y se va pitando vale que ya lo sabíamos, pero tanto, tanto... a ver, qué me he perdido yo o en qué fase amnésica he estado, porque no puede ser que un momento esté recogiendo tumbonas y asfixiándome entre folletos de la vuelta al cole, y al siguiente la Navidad me aceche desde el pasillo central del hiper de la esquina.

Lo dicen los expertos en salud mental y lo digo yo: hay que darle tiempo a la cabeza para hacer pequeñas transiciones. Aunque personalmente creo que casi prefiero ver que se cuelan a deshora los detalles navideños, que la invasión que hay de calabazas, esqueletos, arañas y demás parafernalia del Halloween. Pavisosa que es una (lo sé, lo sé).

De todas formas y desde el respeto, a mí lo del síndrome posvacacional me suena igual que lo de la astenia primaveral y lo de las meigas. Se tienen, y habelas hailas, pero no se sabe muy bien cómo ni dónde.

NADA QUÉ VER CON LA DEPRESIÓN, ENFERMEDAD DE LA QUE HOY SE CONMEMORA su Día Europeo para concienciar sobre esta dolencia que padecen 350 millones de personas en el mundo, y que según la OMS es la principal causa de discapacidad. Una enfermedad que genera estragos en el organismo y de la que en mi opinión, se habla todavía con mucho desconocimiento y demasiada ligereza, aunque con la pandemia y el aumento de los casos, haya habido también una mayor concienciación sobre el bienestar emocional. Algo fundamental, porque no hay que olvidar que para sentirse bien es tan importante la salud física como la mental.

POR ESO, A MÍ ME GUSTA QUE TAMBIÉN EXISTA UN DÍA DEDICADO A LA SONRISA y que cada vez se le dé mayor importancia a este gesto que según un estudio de Sanitas, se hace en España una media de 23,8 veces al día, con un ligero incremento en Andalucía, que la exhiben al parecer unas 24.9 veces, lo cual es más que comprensible, pienso yo, si se vive con buen clima y más luz.

Un gesto del que el 96,18% de los españoles opina que tiene beneficios psicológicos, otro 95,79% cree que es beneficios para la sociedad y un 93,01% que mejora la salud.

Vamos, que viendo estos porcentajes sobre lo provechoso y lo muy a cuenta que creemos que nos sale sonreír, lo que ya no entiendo entonces es porque no nos empeñamos en practicarlo más y mejor.

Y HABLO DE HACERLO EN NUESTRA VIDA DIARIA como un reto personal y más allá de las cuentas de Instagram, una red con 1.221 millones de usuarios en todo el mundo y la preferida de los millennials, según The Social Media Family, que ultimamente no para de ser noticia.

Y no para bien precisamente, tras hacerse público un informe interno que alerta de que la red afecta a la salud mental de los jóvenes al propiciar la comparación social negativa, y de que es especialmente tóxica para los adolescentes.

Contraproducentes o no para nosotros, lo que ha quedado fuera de toda duda esta misma semana con la caída a nivel mundial durante seis horas de las redes sociales que pertenecen a la compañía de Marc Zuckerberg, es nuestra gran dependencia de ellas, tanto para comunicarnos como para entretenernos, y el más que obvio gran negocio que suponen. Basta con echar un vistazo a los movimientos que hubo en la Bolsa a raíz de esta caída o a los memes que se hicieron sobre el tema. Porque a ver, ¿qué guapi no pilló el smartphone en cuánto se restableció la línea para meterse en la red?