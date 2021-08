Hágase romántico

LA ÚNICA solución que veo, en este contrato mal llevado que tenemos con la naturaleza, es hacerse romántico. Romántico del romanticismo. Ya vengo observando que este siglo obsoleto en dos décadas (confiemos en que repunte) debería mirar otras estéticas, otras filosofías, otras literaturas. Y, mejor que las del siglo XX, las del XIX. Nos hace falta más bohemia, pero no dejan de cuadricularnos la cabeza. Así se pierde la libertad propia para que la ganen los que controlan los algoritmos y las inteligencias que han de dominar la tierra. Nuestro objetivo debería ser burlar un poco al algoritmo.

Por eso creo que voy a meterme a Romántico. Así, con mayúscula. Bien sé que eso conlleva una parte trágica, agónica, pero ¿acaso no es ya consustancial al momento presente? ¿Acaso no vivimos en esa extraña agonía de la incertidumbre? Estamos a un paso de un nuevo Romanticismo, aunque con internet. En tiempos líquidos, bebamos el mosto de la libertad.

Los Románticos tuvieron mala prensa por sus amoríos y tragedias personales, y aún hay quien piensa que sólo escribían de amor. Se les criticó por excesivos, sentimentales (algunos eran muy racionales y científicos) y por darse al opio, en su caso, o cosas semejantes, pero sobre todo han pasado a la historia por ser refractarios a la industria y al crecimiento de las urbes.

No digo que los Románticos tuvieran razón en todo, pero, si observan el presente, creo que empezamos a parecernos. Tiene que ver con el hartazgo del control absoluto al que la tecnología nos lleva con sus buenas palabras, y con el abandono del campo, por no hablar de la polución que ya ellos conocieron en ciudades insalubres y malolientes. Está claro: el futuro está en lo romántico. Y el presente es el futuro.

Existe, sin embargo, algo en contra. Estos hombres y mujeres (hubo muchas, y se conocen pocas) no soportaban muy bien la tiranía de la censura, ni se vendían a la corrección que intenta enseñar al artista el camino adecuado. En esto lo mismo tendremos un problema. Por lo demás, el vínculo está en la naturaleza. Los románticos eran capaces de hacer poemas sobre un paseo alrededor de un lago. Se perdían en las montañas, en los Alpes, pero no como ahora: se perdían porque llevaban la cabeza en otra cosa. Amaban la naturaleza por primitiva y pura, huyendo de revoluciones industriales, aunque frecuentaban garitos urbanos, si se terciaba. Hicieron poemas al otoño, a las nubes, y al mundo, que ya entonces les parecía demasiado.

Y, sobre todo, entendieron la naturaleza violenta. Era una de las máximas expresiones de la belleza. Comprendieron que la solución nunca es el dominio absoluto, la superioridad humana (Coleridge demostró que el mal nos acompañará siempre si matamos un albatros, que por supuesto es una metáfora: y moriremos si la naturaleza se empeña en devolvernos el maltrato). Comprendieron, en suma, que es necesario tomar la forma del paisaje, como el agua toma la forma de la botella.

La soberbia humana sigue actuando. Perdemos mucho tiempo en adaptar la vida a las costumbres de los hombres, pero muchas de ellas no pueden considerarse saludables ni sostenibles. Lo natural se salta nuestros decretos, nuestras burocracias, nuestras veleidades de poder. Es lo contrario: hay que ajustar nuestra vida al ritmo de la naturaleza. No significa retroceso alguno, no teman. Ayudará, además, a entender que las fronteras son una construcción humana y la naturaleza se las saltará siempre. Anímese, hágase romántico. No hay que apuntarse en ninguna parte, sólo vivir de otra manera.