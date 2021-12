Hallan muerta en su casa a la actriz Verónica Forqué

La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio el cadáver de la actriz Verónica Forqué, de 66 años, que se ha quitado la vida en su vivienda en la capital de España, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación. Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Hasta el domicilio se desplazaron sanitarios del Summa 112, que solo pudieron confirmar el fallecimiento de la actriz.

Verónica Forqué, una de las actrices más galardonadas del cine español, recibió el pasado día 16 de noviembre el Premio Cineuropa en el Teatro Principal de Santiago de Compostela: Verónica Forqué. Nacida el 1 de diciembre de 1955 en el seno de una familia de artistas, desde muy joven tuvo clara su vocación y combinó los estudios de arte dramático con la carrera de psicología. Su trayectoria profesional abarca más de 80 personajes en cine, teatro y televisión. En la década de los años 80 se proclamó cómo una de las actrices de comedia más destacables, y su interpretación de Cristal en ¿ Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), de Pedro Almodóvar, supuso su salto definitivo a la fama. Luego sus trabajos empezaron a verse premiados frecuentemente, obteniendo varios Goya como actriz de reparto en El año de las luces (1986) o en Moros y cristianos (1988) y otro como actriz protagonista en La vida alegre (1987). Ganó cuatro Goya, dos Sant Jordi, tres Fotogramas de Plata y premiada también en los festivales de Valladolid y Málaga, entre otros, ha sido “chica Almodóvar” y luego, de la mano de Fernando Colomo, Manuel Gómez Pereira, Manuel Iborra y Joaquín Oristrell, “uno de los rostros de referencia de la comedia española”. Participó en la última edición del concurso Masterchef Celebrity.

“Shock” por la “triste noticia”. “Shock” es una las palabras más repetidas en redes tras la inesperada muerte de la “dulce” y reverenciada actriz Verónica Forqué, una “triste noticia” que ha revuelto el cuerpo de la sociedad, la pública y la anónima, y que ha vuelto a poner el acento en la importancia de la salud mental. Uno de los primeros en publicar su mensaje de despedida ha sido Antonio Banderas, con el que trabajó en “Bajarse al moro” (1987), y en él ha querido homenajear a la artista, “una mujer dulce, espiritual y buena compañera”. “Adiós, Verónica. Siempre te recordaré así, maravillosa, dulce y en estado de gracia, que siempre fue tu estado natural”, ha escrito la actriz Rossy de Palma junto con una fotografía juntas del rodaje del filme “Kika” (1993), donde también coincidió con Bibiana Fernández, quien ha manifestado su “desolación absoluta y pena”.

Muy sentido, Juan Echanove ha recordado que ahora está más cerca de su hermano Álvaro, fallecido en 2014: “Espérame en el cielo, corazón. Gracias por tanto que me diste. Dale un enorme abrazo a Alvarito. Seguro que a donde quiera que vayas te recibirán como a la Diosa que eres”. Son muchos los compañeros del mundo del cine y la interpretación que han dado su adiós a la actriz de “El año de las luces”, como el director Álex de la Iglesia, que ha manifestado su “angustia”, así como los actores Imanol Arias (”Descansa en paz y amor, todo el que nos has dejado aquí“), Luis Merlo (”Totalmente en shock”) y Julián López (”Triste adiós a una actriz enorme”).

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de la actriz Verónica Forqué, quien, con su personalidad, carisma y talento, se ganó el cariño del público y la profesión a lo largo de toda una vida consagrada a los escenarios”, ha publicado el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM), una declaración que ha hecho suya en Twitter el Ministerio de Cultura. También la Academia de Cine ha emitido unas palabras en homenaje a este “rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como 'Kika', 'Bajarse al moro' o '¿Qué he hecho yo para merecer esto?’”.

“Conmovidos, consternados y terriblemente apenados” se han mostrado desde la asociación de intérpretes AISGE por el fallecimiento de su “socia 191”. “Nos cuesta mucho decirte adiós, amiga, pero nunca olvidaremos tu sapiencia, ternura y sonrisa. Has sido sabia y generosa, cómo duele no abrazarte más”, concluye en su emocionada despedida. Son muchas las figuras de otras disciplinas que no han querido dejar de pronunciarse. “Mi beso al cielo para ti, querida Verónica”, ha publicado el músico Alejandro Sanz, mientras que la escritora Maruja Torres se ha referido a ella como “brillante, extravagante y magnífica actriz”.

“Qué triste noticia la muerte de Verónica Forqué. Una gran actriz que nunca olvidaremos y que nos seguirá acompañando en todas sus películas”, ha destacado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y una de las primeras políticas en manifestar su sorpresa junto a diputados como Gabriel Rufián (ERC) e Íñigo Errejón (Más País). Madrileña de nacimiento y ejercicio, también el alcalde de esta ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha querido subrayar: “se nos ha ido una parte de la historia del cine y del teatro español. Madrileña y llena de talento”.

DESPEDIDA DESDE “MASTERCHEF”. También le han dedicado unas líneas desde el programa de televisión “MasterChef” de La 1, su última experiencia profesional. “Mi cuerpo dijo basta”, argumentó al despedirse del mismo pese a no haber sido eliminada, tras mostrar en varias entregas un comportamiento errático que muchos internautas recriminan ahora a los responsables del espacio. “Desde Shine Iberia y en nombre de toda la familia MasterChef lamentamos enormemente la pérdida de una extraordinaria profesional y una persona maravillosa, Verónica Forqué. Enviamos un fuerte abrazo y todo el cariño del mundo a su familia. Descanse en paz”, señala el programa en Twitter.

El cocinero Jordi Cruz, uno de los jurados, se ha manifestado “desolado” por la noticia. “Me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu ‘jefe’ y tu admirador por siempre. Descansa en paz”, ha escrito.

En las condolencias le han seguido otros participantes de la última edición, muy sorprendidos, como el diseñador Eduardo Navarrete (”Y pensar que ayer estaba hablando contigo, pero ¿por qué?”), el cantante David Bustamante (”Hoy es un muy mal día, ¡chiquitina mía! Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado”) o el periodista Juanma Castaño (”Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida”).

Diversas personalidades han pedido además un espacio para la reflexión. “Esta terrible noticia pone el foco más que nunca en el problema de salud mental que tenemos en este país y el tabú del suicidio. Es hora de abordar esta pandemia silenciosa”, pedía el dramaturgo y Premio Nacional de 2020 Guillem Glua. En esa línea, Inés Hernand, presentadora del programa “Gen Playz” en PlayZ de RTVE, se ha preguntando de viva voz: “¿Cuánto tendremos de responsabilidad como sociedad después de todo el meme generado en RRSS?”. EFE