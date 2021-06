Hasta para el más simple catarro ahí estaba el doctor Carro Otero

Dicen que cada 1.000 años nace un hombre extraordinario. Pues yo me creo bien dicha conjetura, oigan, porque he tenido el privilegio de observar a un superdotado en todo su apogeo: mi padre, el doctor Carro.

Créame que no exagero: coja usted la vida y obra de 5 eruditos y concéntrela a más no poder en una sola y entre todos ellos no habrán hecho ni la mitad –de la mitad- de lo que el buen doctor ha hecho en vida, ¡pero si su currículum es más gordo que el libro de Petete!

Perdonen la inmodestia una vez más, amigos: pero difícilmente se podrían igualar los prolíficos y muy sustanciosos trabajos que el doctor Carro ha dejado como legado a Galicia, al Xacobeo, a la Historia de la Medicina en general... eso, por no hablar de ciencias afines como la antropología, la arqueología, la medicina forense, la teología, el arte, etc..

Como buen hijo, alguno de ustedes podría pensar que se me está hinchando el pecho a la hora de glorificar a mi progenitor. Nada más lejos de la realidad. Con respecto a él, su vástago no va a hablar ni de su nutrido currículum, ni de los incontables logros académicos, ni siquiera de las múltiples medallas que le han ido otorgando a lo largo y ancho de su vida; en lugar de eso, voy a hacer mención a algo mucho más importante que el buen doctor ha dejado como impronta en éste, el plano terrenal: las 7 lecciones maestras de la vida que un padre ha legado a sus hijos (de las cuales un servidor, lógicamente, ha tomado buena nota).

Ojo, que cuando digo hijos no me estoy refiriendo únicamente a los fraguados por lazos sanguíneos (Susana, Santiago y Gonzalo), sino a toda aquella persona que haya tenido el placer de escuchar con provecho a Pepe Carro, aunque tan solo unos minutillos fuese; porque razonemos: si él ha ejercido siempre de buen pastor con todo el mundo –in pastorem- de una forma totalmente altruista y desinteresada, ¿qué si no un padre, ese buen pastor es? Así mismo, reafirmo: todos los afortunados que lo hemos podido escuchar con arrobo, y todos los que hemos aprendido de él, ya somos hijos del doctor Carro.

TODOS SOMOS HIJOS DEL DOCTOR CARRO-

LECCIÓN PRIMERA: no es más rico es el que más tiene sino el que menos necesita. Oigan para mí sin lugar a dudas, la corriente franciscana es la orden religiosa que más se ajustaba al modus vivendi de mi santo padre. ¿Por qué? Fácil: porque los hermanos franciscanos son una orden mendicante (junto con los dominicos y los carmelitas) es decir, una congregación religiosa que adopta hábitos de pobreza, rasgo mucho más cercano a lo que en su día promulgó Jesús que las ricas capas de armiño con las que se cubren muchos hipócritas y los fastuosos altillos desde donde dan las voces. Fue algo muy grato de constatar: mi padre era cristiano de convicción que no de tradición. Hay mucha diferencia.

Mi progenitor era sorprendentemente austero con respecto a los bienes materiales: vivía en un piso bonito, pero modesto; además era muy pulcro y tenía su domus siempre como los chorros del oro; seguía utilizando trajes de hacía varios años, arreglándolos cuando fuese menester (para no echar a perder el medio ambiente que bastante machacado está) sin ser presa de las modas... Vamos, que si a este hombre le quitas su cinturón de hebilla y le pones uno de esparto, ya tendrías a un franciscano perfectamente pertrechado... obviando el capuchón, claro está.

Digo todo esto, porque cuánta gente anda por ahí circulando, verdad, amparada en títulos y cubierta de joyas... cuando por dentro no valen nada.

LECCIÓN SEGUNDA: no consiste en llegar... sino en cómo se llega. El objetivo de la vida no consiste en llegar a la cima del éxito –monetario, académico, empresarial- pasando por encima de los que tienes delante apartándolos cuales tentetiesos. A ver, ya sé que de buenas a primeras suena como un mal consejo, ¡con lo tentador que es aprovecharse de la coyuntura y hacer uso de la fuerza, del acoso y derribo! Lo único malo de esta técnica, es que el Universo es circular: tú vas un buen día por delante dado que los vientos te son favorables y pasas por encima del que tienes enfrente, atropellándolo; pero espérate que más temprano que tarde te acabará apareciendo uno por detrás para darte una patada a ti, en tus lindas posaderas... PAAFFF. Siempre pasa. Si ya lo dijo Albert Einstein: “no busque convertirse en una persona de éxito; busque convertirse en una persona de valor”.

LECCIÓN TERCERA: si quieres aprender, enseña. Un buen día como este, hace 9 años, mi padre me dijo: “Oye Santi, veo que controlas mucho de lo tuyo (nutrición y cultura física), ¿por qué no escribes una columna en El Correo Gallego, para enseñar a la gente?” Y yo apostillé: “Hecho”. Y allá nos fuimos los dos, al corazón de la zona vieja compostelana a que me presentara a un tipo muy simpático. El resto ya es estadística pura: 470 artículos publicados, sin fallar un solo domingo. Nunca había aprendido tanto ni nunca había disfrutado tanto.

LECCIÓN CUARTA: si depende de ti, hazlo; pero si no depende de ti... cómetelo con patatas. Plena disposición. La gente que lo ha tratado en vida lo sabe bien: el doctor Carro siempre se ofrecía para lo que fuese menester ¡a cualquiera que se le pidiese! Si todo el mundo operase de la misma manera, brindándose a ayudar a los demás de esta forma tan desprendida, ¡¡¡no harían falta leyes, ni normativas, ni decretos!!! ¿¿¿Para qué??? A todo lo cual, reitero: si usted puede cambiar algo para bien, hágalo; pero si ve que la cosa no depende de usted, sino de un tercero/s, pues cómaselo con patatas y a otra cosa, mariposa. No pierda ni un minuto en cosas que no le atañen de obra, que andar rumiando tonterías no es de recibo.

LECCIÓN QUINTA: cumple con tu palabra siempre, a pequeñita que sea la promesa. Una de las lecciones más importantes es hacer gala de tu honor como persona (da igual sexo, edad o religión) cumpliendo con la palabra dada. Ojo que cumplir con la palabra dada no significa que cuando uno deba hacer algo súper-importantísimo jure con una biblia en la mano y acto seguido lo lleve a pies juntillas... pues no. Estamos hablando de que si has quedado de llamar a un amigo el viernes a las 5, lo llames el viernes a las 5 y no el domingo a las 7; de que si dices que mañana vas a comprar y a montar el mueble, vas y lo montas... ese tipo de cosas, vamos, que nos pasan a cada rato constantemente. No espere para mañana lo que pueda hacer hoy... ¡y jamás busques excusas! Se lo digo porque la debilidad reiterada de carácter acabará tornándose en una fea costumbre;

y ya bastantes informales

nos hemos vuelto todos, verdad, como para andar se-

guir siendo “inconsistentes”.

LECCIÓN SEXTA: la casa niquelada, la corbata bien ajustada y los zapatos lustrosos. Callen que un día, un servidor estaba a puntito de dar una conferencia delante de un nutrido grupo de personas (en este caso, estudiantes de medicina) cuando va y me aparta en privado el pater familias, antes de pisar el estrado: “oye, Santiago, ¿qué zapatos son éstos?” En efecto, cuando voy y agacho la cabeza –ÑIEECK- compruebo que aquellos zapatos míos (aunque último grito temporada primavera-verano) estaban más secos que el desierto del Gobi. Y así fue que, in extremis, pusimos pies en polvorosa hacia su auto pues allí tenía el buen doctor un abrillantador que siempre viajaba con él. Pude comprobar que mis mocasines, efectivamente, estaban más secos que la momia de Amenhotep pues absorbieron –SLUUURRP- unos 13 litros de sustancia alimenticia. Desde aquel día, prueba superada, chavales: tengo la chabola como los chorros del oro y mis zapatitos parecen de charol.

LECCIÓN SÉPTIMA: adereza la vida con mucho humor, que la vida es muy corta para vivirla amargado. En esto, José Ignacio no ha tenido nada que enseñar a su vástago, ¡¡¡porque ya ha nacido así de serie!!! Digo más: cuando Dios estaba repartiendo guasa, ¡¡¡me puse dos veces a la cola!!! No en vano, ustedes son testigos fidedignos de lo que estoy afirmando cada vez que ojean mi columna dominical, ¿a qué sí? Rigurosa, pero escandalosa. Pues Pepe Carro gustaba de tal guasa, ¡como yo gustaba de la suya!

Si me permiten una anécdota graciosa -al filo de la ocasión- un buen día el doctor Carro, que se hallaba dándose un baño de masas con muchos invitados (tras una de sus conferencias) conversaba con una señora –ya entradita en años- que acababa de conocer, y cuando ésta a raíz de la conversación comentó que ella era de la quinta “del año 59”, el doctor Carro va y apuntilla: “¿antes o después de Cristo?”; claro, la buena señora no conocía lo suficiente al buen doctor como para saber que aquello era una muletilla jocosa que mi padre usaba con frecuencia en ambientes distendidos, a lo cual respondió muy enojada: “¡Oiga, pero usted quién se cree!”... ¡Ja! Es comprensible el berrinche de la dama (al entender que la estaban llamando vejestorio a la cara) pero oigan, cuando me contó la anécdota el pater familias ¡yo no podía más que rodar por los suelos!

Papá, te echamos de menos. Que Dios lo tenga en su gloria.