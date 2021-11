“Hay que situar en el mapa de la IA a Galicia”

“Seamos ambiciosos en la nueva formación que se necesita para nuestros niños y jóvenes, y también para nuestros trabajadores. Invirtamos en investigación y transferencia para recoger en futuro, un futuro en el que hayamos conseguido poner a Galicia en el mapa de la Inteligencia Artificial”, pidió a los presentes Amparo Alonso Betanzos, catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial tras recoger su galardón de Gallega del Año.

Lo hizo tras hacer un somero repaso a su trayectoria en un campo en el que “hemos pasado de ser una disciplina interesante, pero con baja transferencia a la industria, a ser la que más está influyendo en este tránsito a la nueva Sociedad superinteligente 5.0”.

Tras agradecer el galardón tomó prestadas unas palabras de Confurcio que decía que “que si eliges el trabajo que te gusta, no tendrás que trabajar ningún día de tu vida”. “Sin llegar a ese extremo, soy tremendamente afortunada, mi trabajo me apasiona, e intento hacerlo con cariño, honestidad, curiosidad, interés y humildad, los valores que mi familia me enseñó sobre el trabajo bien hecho”, añadió la catedrática de la UdeC, con cuyos compañeros quiso compartir este premio.

Agradeció incorporarse a una lista “en la que se encuentran grandes personajes que han hecho de Galicia una referencia”. “Me emociona sinceramente el que se considere que humildemente contribuyo con mi trabajo a hacer una Galicia mejor”, afirmó.