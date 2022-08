“He tenido la suerte de escribir mi vida”

“Las que a mí más me han marcado, las películas de mi vida, no son estas; éstas son refugio y han corrido en paralelo. Es un cine un poco más popular”, explica. Y ahí están “Indiana Jones y la última cruzada”, “El padrino” -la preferida de su padre- o “Doctor Zhivago”, y dos españolas, “El abuelo”, de Garci, y “La niña de tus ojos”, de Trueba. Alberto Moreno está divorciado y no piensa volver a casarse. Dice que, como se puede ver en este libro, vive “bastante bien de sus recuerdos”.

Porque el libro va del padre fallecido y de los recuerdos sobre su convivencia con ese hombre “eminentemente bueno”, a su hijo Ariel que, a sus cuatro años, aún no sabe que está siendo depositario de un montón de secretos que su padre lleva atesorando desde los siete, desde la primera película que vio con su padre treintañero -por cierto, no recomendada para menores-, “Depredador” (1987), de John McTiernan.

“Habría sido genial poder escribir el título del libro en afirmativo pero no es la realidad que me tocó vivir, así que hago lo que puedo con lo que tengo, y menos mal que cuento con mis obsesiones, mis extravagancias y todos esos cuadernos donde anoté carencias que ahora son muletas”, explica el escritor en este ensayo, que no es más que un “diario premium”, como él mismo lo define. “Es una especie de catálogo pop de los 80 y 90 que quizá no sea la época más erudita del cine, pero sí probablemente la que más adhesiones emocionales ha generado”, señala Moreno, consciente de que es raro vender un libro sobre cine donde no se analizan películas sino que se utilizan como “medium” -la palabra la elige el propio escritor- para sentirse cerca de su padre, fallecido en 2013 a los 60 años.

Tengo un cuaderno con seis mil películas apuntadas, todas las que he visto hasta mis cuarenta años. He sido periodista especializado en cine, pero este libro no –no quiere ser– un libro de cine, sino el retrato de una ausencia, la de un padre que se fue demasiado pronto y no supo o no pudo transmitirme muchas de las pasiones que si me gustaría trasladarle a mi hjo. ¿Conseguiré, querré hacer una copia de mis emociones y trasplantarlas como un USB a su cabeza ahora maleable? ¿Querrá él?

Las películas que no vi con mi padre son los huecos que intuí, las islas que son mis recuerdos embotellados unidas por un lápiz en cuadernos que atesoro. El hombre que soy se conformó más con sombras que con objetos. Me habría gusta poder escribir el libro con un título en afirmativo, pero no es la realidad que me tocó vivir, así que hago lo que puedo con lo que tengo. Menos mal que cuento con mis obsesiones y mis extravagancias y todos esos cuadernos donde fui anotando las películas y la vida que viví sin él.

Este es el libro adulto de un niño brillante, precoz y herido por la realidad que es a menudo mediocre. El libro de un hombre que hace las paces con su pasado, dibujando la vida que no compartió con su padre; la que sí compartirá con su hijo. Dialoga con los dos –que lo conforma– en un desafío cinematográfico al tiempo y sus dolores. El escritor, ahora superhéroe, viene a vengarse de la muerte de su persona favorita diciendo que somos, sobre todo, las películas que no hemos visto. Y las que ya no veremos nunca.