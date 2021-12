“Hemos aportado pruebas que antes se habían pasado por alto”

La periodista, directora y guionista de cine, Paula Cons (A Coruña, 1976) estrenó el pasado 5 de noviembre el documental ¿Dónde está Marta?, que muestra desde otro punto de vista uno de los casos con más repercusión a nivel mediático en España, el de la joven sevillana Marta del Castillo, que fue asesinada y todavía no se sabe dónde se encuentra su cadáver. A través de esta entrevista, hemos querido acercarnos un poco más a su historia.

Cuando empezaste tu carrera en el periodismo deportivo e informativo en Radio Nacional de España, ¿ya sentías esa necesidad de hacer periodismo de investigación y contenido social?

Bueno, esa época me valió para coger muchas tablas delante de un micrófono y a buscarme la vida, porque básicamente hablaba de temas que no conocía. Es cierto que me sentía muy fuera de lugar y en cuanto pude cambié a contenidos que me gustaban más.

Además del periodismo también tienes interés en el cine, ¿qué te lleva a ser cofundadora de la productora gallega Agallas Films?

Yo estaba trabajando como Productora Ejecutiva y directora de contenidos de una gran productora dedicada a cine y televisión y tuvo que cerrar. Eso me pilló en pleno proceso de desarrollo de mi primera película y no quise pararla, por lo que, a través de Agallas, fue la manera de continuar con el proyecto y de poder hacer los trabajos que a mí me gustaban, fundamentalmente protagonizados por mujeres o por hechos reales reales ocultos o no suficientemente investigados.

Imagino que, en parte, esto es lo que te ha llevado a hacer una producción audiovisual en torno al caso de Marta del Castillo...

Antes de esta docuserie, yo no tenía ningún vínculo con el caso. A mí me llegó la propuesta a través de Marga Luis, productora ejecutiva de la serie junto a Juanra Gonzalo y Nacho Abad, puesto que Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) se había embarcado en su producción, tras interesarse por el caso y realizar un desarrollo del proyecto con el visto bueno de la familia de Marta. Se propuso tratar uno de los casos más complejos y mediáticos de las últimas décadas de una forma pausada y reflexiva, como nunca antes se había contado, y la idea me cautivó.

¿Qué retos se presentaron a la hora de llevar a cabo este proyecto?

Sobre todo para nosotras era muy importante resultar pertinentes y no acercarnos al caso por el mero hecho de narrarlo, sino abrir espacios a la reflexión, y a un análisis del contexto en el que se produjo.

Queríamos evitar el sensacionalismo, pero teníamos que cuestionarnos cada hecho, pues hemos trabajado sin condicionarnos, sin dar por buena ninguna hipótesis o creencia, solo tomando por seguro lo que asentaba el jefe de investigación, Ricardo Pardo. Sabíamos de sobra que debíamos trabajar desde una perspectiva objetiva y cuestionando todo. No queríamos resolver las sombras del crimen, sino ser capaces de aportar datos con el mayor rigor posible y de contar desde el máximo respeto esta historia.

¿Cómo te enfrentaste a un caso como este del que, a la vez, hay tantas interrogaciones como falta de respuestas?

Es una historia completamente enturbiada con mentiras y contradicciones. Al ser uno de los casos más complejos y mediáticos de las últimas décadas, muchas cosas se habían dado por ciertas.

Lo primero, evidentemente, fue acercarnos y tratar la historia desde el máximo respeto a la víctima y a su familia. Para nosotros, contar con el apoyo de los padres de Marta ha sido esencial. Asimismo, queríamos contar el caso de forma pausada e invitando a la reflexión del espectador. Esto únicamente fue posible gracias al paso del tiempo pues trabajábamos sin la presión de la inmediatez.

¿Contribuyó de alguna manera la realización del documental a la investigación policial del caso?

Nosotros queríamos ofrecer una visión global, a través del máximo de testimonios, hechos y pruebas. Del resultado final se puede observar cómo hay cosas que se pudieron hacer y que no se hicieron o que pudieron haberse ejecutado de forma diferente. A través del género del true crime conseguimos llevar a cabo una investigación minuciosa que ofrece nuevas miradas muy necesarias. Co nuestro trabajo sí es cierto que hemos podido poner la atención en pruebas y testimonios que antes, quizás, se habían obviado o pasado por alto. Por supuesto, todas las nuevas pruebas han sido aportadas judicialmente para que sean evaluadas por quienes corresponda.

Actualmente la docuserie está arrasando en Netflix a nivel mundial, ¿te imaginabas tal repercusión?

Lo cierto es que cuando uno se embarca en un proyecto, nunca se imagina la repercusión que puede tener. En Cuarzo Producciones estamos muy contentos con el resultado y, más aún, satisfechos si hemos ayudado a lograr que la historia de Marta del Castillo no caiga en el olvido, tanto a nivel nacional como internacional.

Si más adelante se avanza en el caso, ¿te plantearías hacer una segunda entrega de esta miniserie?

La docuserie se concibió en tres capítulos, aunque en Cuarzo Producciones nada desearían más que poder hacer un cuarto si eso significa que el caso por fin se ha cerrado.

En su día ya diste a conocer casos que pasaron desapercibidos para la sociedad como el del naufragio del vapor Santa Isabel frente a la Isla de Sálvora. Ahora lo has vuelto a hacer con ¿Dónde está Marta?, ¿tienes más proyectos investigativos en mente?

Es cierto que los hechos reales ocultados o que se pueden abordar desde nuevas perspectivas me apasionan, como también el del contrabando de wolframio en la Segunda Guerra Mundial que traté en mi documental La batalla desconocida, así que estoy segura que seguiré en esa línea, además de proyectos de ficción más personales.

¿Está alguno de estos posibles proyectos centrados nuevamente en Galicia? ¿Y más concretamente en Santiago?

Alguno centrado en Galicia, desde luego. De hecho yo tengo un proyecto de serie de ficción que es un western precisamente centrado en el contrabando de wolframio que comentaba, y también creo que volveré a hablar del mar y con mujeres en el centro del relato. Por otro lado, Santiago es mi hogar, y desde aquí trabajo y escribo, así que de una manera u otra está en todo lo que hago.