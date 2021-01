Hércules remoza unha obra clásica sobre o Camiño

É unha boa nova que Hércules de Ediciones, para poder gozar coa lectura neste Ano Santo 2021, recupere en galego e traduza por primeira vez en castelán unha obra clásica fundamental da LIX galega que pivota ao redor das aventuras ao longo do Camiño de Santiago. Trátase da novela xuvenil De como o Santo dos Croques se fai peregrino, do escritor estradense Pepe Carballude, que recibira o Premio O Barco de Vapor en 2002 e que conta agora con ilustración da cuberta a cargo da ilustradora Blanca Rodríguez Millán.

Con moito humor, ironía e imaxinación, conta as divertidas aventuras que lles acontecen ao Santo dos Croques, xunto con outras dúas figuras do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, que reviven para realizar o Camiño de Santiago coma uns peregrinos máis. Unha verdadeira xoia literaria do sistema literario infantil e xuvenil galego, que debe estar nos andeis de todas as librarías familiares.

