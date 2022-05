Trabajo de Fin de Grado: las herramientas más útiles para redactarlo

A continuación, te descubrimos las apps que te ayudarán en la realización de tu TFG , aquellas con las que distribuir tu tiempo de la mejor manera posible, gestionar citas bibliográficas o revisar la redacción para no presentar un trabajo con faltas de ortografía o errores gramaticales.

Los años previos te han ido preparando para afrontar este proyecto de la mejor manera posible, pero no olvidemos que será un trabajo cuya realización habrás de compaginar con otros trabajos y, cómo no, exámenes.

Mención aparte merece ExamCountdown , una aplicación con la que gestionar tu trabajo diario y planificar las horas que has de dedicarle a los apartados para cumplir con los plazos de entrega.

Aprender a organizarse es una de las tareas pendientes de muchos estudiantes, que ven cómo, cumplir con los plazos, es una batalla perdida. En estas situaciones no solo basta con herramientas, sino con auténticos salvavidas que aporten una solución rápida y eficaz .

Una adecuada planificación del tiempo y las diversas tareas que has de realizar en tu TFG será, sin duda, tu gran aliada para redactarlo con éxito.

Pero no te preocupes, en internet puedes encontrar Citación APA , una página web que te permite escoger el tipo de documento que quieres citar, es decir, un libro, una enciclopedia, una revista, una web, etc, y, a través de una plantilla, introduces la información sobre el documento.

Tan importante será escoger las fuentes adecuadas como saber citarlas en su correspondiente apartado. De hecho, por mucho que hayas escogido a los autores más expertos y reconocidos en la materia y las obras más importantes, si no los has citado correctamente, se te penalizará .

La bibliografía es uno de los apartados que más has de cuidar en tu TFG. Sin embargo, muchos estudiantes no le prestan la atención necesaria, repercutiendo negativamente en la nota final del proyecto.

La bibliografía supone la base de tu TFG . Se trata de la recopilación de las fuentes de autores y libros o recursos electrónicos que has consultado para redactar el contenido de tu proyecto.

CorrectorCastellano no solo revisará y corregirá tus errores ortográficos sino, también gramaticales. Es gratuito y no precisa de crear un usuario. Stilus, por su parte, te proporcionará un informe detallando los errores gramaticales y ortográficos que haya detectado. En cuanto a Spellboy, cuenta con un buen punto a favor: la cantidad de idiomas que ofrece.

Porque no hay nada más llamativo y doloroso que una falta de ortografía en un TFG, habrás de ser extremadamente cuidadoso en este aspecto.

Una vez entregado, tu TFG pasará por una prueba de fuego: el detector de plagio. En caso de que hayas plagiado total o parcialmente una obra de otro autor, estarás cometiendo una falta muy grave, pues constituye un fraude académico en la elaboración del TFG.

Esto no quiere decir que no puedas extraer ideas, frases o planteamientos de otros autores, peor siempre habrás de citarlos, señalando que, la autoría, no es tuya, sino de un investigador o investigadora en concreto y de una obra en cuestión.

La detección del plagio se realiza a través de un programa que compara la originalidad del trabajo que se ha entregado con millones de recursos online. De esta manera, se detectan las partes del texto que hayan podido ser copiadas y pegadas.

¿Cómo evitarlo? Utiliza la app Quetext, una herramienta gratuita que permite revisar 2 artículos de menos de 800-900 palabras. Esta app te permite comprobar el porcentaje de coincidencias de tu texto con otras publicaciones que haya en internet.

En caso de que aparezcan párrafos resaltados pero que hayas citado, no hay problema, pues has señalado la fuente de donde proviene esa información. Pero, si no mencionas al autor y la obra, corres el riesgo de ser penalizado por plagio.